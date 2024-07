中國信託八度稱霸臺灣金融業、再獲「臺灣最佳銀行」肯定！

▲中國信託於英國權威雜誌《The Banker》2024年全球一千大銀行榜單,八度稱霸臺灣金融業,同時蟬聯「臺灣最佳銀行」大獎、並首度奪得「臺灣最佳企業銀行」。《Euromoney》。(圖/資料照)

財經中心/綜合報導

據英國權威雜誌《The Banker》(銀行家)日前揭曉2024年全球一千大銀行榜單,中國信託商業銀行(簡稱「中國信託銀行」)以第一類資本(Tier 1 Capital)規模120.1億美元,較2023年成長7.5億美元的佳績,晉升全球第158名,八度稱霸臺灣金融業。無獨有偶,由《Euromoney》(歐洲貨幣)主辦之國際獎項「Awards for Excellence 2024」甫於7月19日公布得主,中國信託銀行再度蟬聯「臺灣最佳銀行」(Best Bank in Taiwan)大獎、並首度奪得「臺灣最佳企業銀行」(Best Bank for Corporates in Taiwan)。

《The Banker》(銀行家)為《Financial Times》(英國金融時報)集團旗下國際刊物,自1970年起舉辦全球一千大銀行調查,以第一類資本為衡量基礎,系統性檢核銀行業者之核心資本、財務實力與營運成效,為全球銀行綜合實力排名的重要指標。本屆榜單涵蓋全球101個國家,共計評選1,257家銀行業者,深受各界重視。中國信託銀行10年來排名大幅提升,2017年起全球排名稱霸臺灣金融業,今年更攀升至第158名,顯現中國信託銀行經營策略奏效,綜合業務表現與市場競爭力持續增強,嚴謹落實資產品質及資本適足率管控,獲國際權威機構肯定。(詳見【附表】)

另一方面,國際知名財經媒體《Euromoney》(歐洲貨幣)今年成立55週年,所主辦之「Awards for Excellence」邁入第33屆,中國信託銀行由於獲利情形、業務表現、金融創新及競爭力等綜合表現,已累計15座「臺灣最佳銀行」。今年則因發揮永續金融影響力,制定「全球綠色貸款準則」經會計師確認符合國際標準,創新推出「ESG資金組合式貸款」;於全球14個國家及地區逾370處據點積極深化業務發展動能,2023年海外營收占銀行獲利近四成,以香港及新加坡為海外區域金融中心,串聯大中華及東南亞等網絡,完善北美、日本等地之產品線與跨境金融服務,獲評為「臺灣最佳企業銀行」,為本次唯一獲得雙料殊榮的臺灣銀行業者。

中國信託2024年至今已獲得超過170項國內外大獎肯定,未來將持續以領先的業務與數位競爭力接軌國際,朝向「臺灣第一、亞洲領先」的金融機構目標邁進。

【附表】臺灣銀行業入選《The Banker》全球一千大銀行排名