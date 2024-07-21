中國信託八度稱霸臺灣金融業、再獲「臺灣最佳銀行」肯定！

▲中國信託於英國權威雜誌《The Banker》2024年全球一千大銀行榜單，八度稱霸臺灣金融業，同時蟬聯「臺灣最佳銀行」大獎、並首度奪得「臺灣最佳企業銀行」。《Euromoney》。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

據英國權威雜誌《The Banker》（銀行家）日前揭曉2024年全球一千大銀行榜單，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）以第一類資本（Tier 1 Capital）規模120.1億美元，較2023年成長7.5億美元的佳績，晉升全球第158名，八度稱霸臺灣金融業。無獨有偶，由《Euromoney》（歐洲貨幣）主辦之國際獎項「Awards for Excellence 2024」甫於7月19日公布得主，中國信託銀行再度蟬聯「臺灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan）大獎、並首度奪得「臺灣最佳企業銀行」（Best Bank for Corporates in Taiwan）。

《The Banker》（銀行家）為《Financial Times》（英國金融時報）集團旗下國際刊物，自1970年起舉辦全球一千大銀行調查，以第一類資本為衡量基礎，系統性檢核銀行業者之核心資本、財務實力與營運成效，為全球銀行綜合實力排名的重要指標。本屆榜單涵蓋全球101個國家，共計評選1,257家銀行業者，深受各界重視。中國信託銀行10年來排名大幅提升，2017年起全球排名稱霸臺灣金融業，今年更攀升至第158名，顯現中國信託銀行經營策略奏效，綜合業務表現與市場競爭力持續增強，嚴謹落實資產品質及資本適足率管控，獲國際權威機構肯定。（詳見【附表】）

另一方面，國際知名財經媒體《Euromoney》（歐洲貨幣）今年成立55週年，所主辦之「Awards for Excellence」邁入第33屆，中國信託銀行由於獲利情形、業務表現、金融創新及競爭力等綜合表現，已累計15座「臺灣最佳銀行」。今年則因發揮永續金融影響力，制定「全球綠色貸款準則」經會計師確認符合國際標準，創新推出「ESG資金組合式貸款」；於全球14個國家及地區逾370處據點積極深化業務發展動能，2023年海外營收占銀行獲利近四成，以香港及新加坡為海外區域金融中心，串聯大中華及東南亞等網絡，完善北美、日本等地之產品線與跨境金融服務，獲評為「臺灣最佳企業銀行」，為本次唯一獲得雙料殊榮的臺灣銀行業者。

中國信託2024年至今已獲得超過170項國內外大獎肯定，未來將持續以領先的業務與數位競爭力接軌國際，朝向「臺灣第一、亞洲領先」的金融機構目標邁進。

【附表】臺灣銀行業入選《The Banker》全球一千大銀行排名



