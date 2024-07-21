拚賺萬元紅包！4檔抽籤股比一比　光電業銘旺科靠奧運題材衝一波

▲台股資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所公告4檔抽籤股申購陸續進行中，其中3檔每股價差皆在10元以上，抽中賣出形同賺進逾萬元紅包，以19日收盤價估算，除了東哥遊艇（8478）抽中最高賺逾3.45萬元最誘人以外，上櫃居家生活公司上洋（6728）、挾奧運題材股價活躍的銘旺科（2429）抽中各可賺1.95萬與1.63萬元，吸引投資人試手氣。

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▲4檔抽籤股比一比，可點圖放大。（資料來源：證交所、製表：ETtoday新聞雲）

台股19日重挫529.21點，收22869.26點，失守2萬4、2萬3兩道整數關卡，包括東哥遊艇、上洋、銘旺科與建舜電（3322）等4檔抽籤股皆走跌，不過由於承銷價仍與市價維持一定差距，4檔抽籤皆有賺頭。

以東哥遊艇為例，申購結束日期落在本周二（23日），雖然上周最後一個交易日收跌12元，以369.5元作收，跌幅3.15%，但因承銷價設定335元，每股價差仍高達34.5元，換算抽中賣出可賺3.45萬元。

另外，光電業近期多受惠奧運題材走揚，19日隨著面板大廠友達（2409）漲多回跌下跟進整理，銘旺科上周在連續4個交易日收紅後小跌，不過抽籤股每張價差仍逾1.63萬元。