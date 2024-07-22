投資人看壞！　國泰金：逾5成民眾預期下半年台股跌破2萬點

▲台股示意照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國泰金（2882）今（22）日公布7月國民經濟信心調查結果，雖然景氣展望及股市情緒樂觀指數連續兩個月上揚，但民眾對於2024下半年台股加權指數高低點的預期偏悲觀，43.1%民眾認為會在2萬4千點上方，52.3%民眾認為會跌破2萬點。

針對民眾對2024下半年台股高點預期，7月的調查結果顯示：31.2%的民眾認為台股指數下半年高點將介於24,000(含)~25,000區間，24.3%的民眾認為高點落在23,000(含)~24,000區間，11.9%則預期高點會超過25,000(含)。綜合前述，合計有43.1%民眾認為2024下半年台股加權指數高點會落在24,000(含)上方。

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在民眾對2024下半年台股低點預期上，有28.7%的受訪者認為低點會落在20000(含)~21000區間，也有高達22.4%民眾預期低點會介於19000(含)~20000區間，17.5%民眾則預期低點落在18000下方。整體來看，合計有52.3%民眾預期2024下半年指數低點可能跌破20000(含)。

7月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數走升至29.7 較6月24.5明顯走揚，而風險偏好指數上揚至24.9 ，較6月23.3要高，創2010年3月調查啟動以來的歷史新高。

國泰金指出，本項調查於2024年7月1~7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共14163份有效填答問卷。

