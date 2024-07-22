10元債券ETF進化！群益00953B首採信用因子加權機制　8／5開募

▲(中)群益投信董事長賴政昇、(左2)群益投信總經理陳明輝、(右2)群益投信資深執行副總林慧玟、(左1)群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠、(右1)00953B群益優選非投等債ETF經理人李忠泰。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，00953B群益優選非投等債ETF將在8月5日開募，00953B發行價為10元，也有平準金機制，而且票面利率鎖定6%以上，更是市場首見，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，非常適合穩健投資型的債券投資人。

00953B追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、票面利率、國家、流動性等相關條件進行篩選。有別於一般債券ETF成份券權重採用「市值加權」，00953B追蹤指數首創「信用因子加權」，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，根據信評與信用利差給予各成份券權重，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，使得追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

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群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰表示，市場沒有永無波浪的多頭行情，如果此時有一種投資工具兼顧報酬率與波動風險，預期將能掌握更高的潛在獲利，非投資等級債ETF現在正是布局好時機，原因在於目前企業體質佳，第一季非投等債發債企業交出亮眼成績單，財報及財測均有8成以上企業優於或符合預期，此外，市場偏好鎖高利，由於降息周期即將到來，趁降息前入場投資，正好參與目前高於10年均值的殖利率水準；加上非投資等級債與美國公債呈現低度相關性，更能有效分散資產風險，將資產配置最大效益化。

市場法人表示，觀察投信發行的非投資等級債ETF的演進史，從早期第一代的投資區域為全球不含中國型、產業或發行人擇一分散、沒有鎖定票面利率、季配，到最新一代00953B 群益優選非投等債，首檔以成熟國家為投資區域、也是首發10元銅板價即可入手，並且首選鎖定票面利率6%以上的債券標的，加上追蹤指數首創採用信用因子加權，的第一檔月配型非投資等級債ETF。00953B擁有債息更優、違約疑慮可望較低、聚焦成熟市場降低波動、配置更加分散」等四大特色，是提高投資組合穩定性的絕佳利器。