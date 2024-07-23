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黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」被拒　雙方口氣都很狂

黃仁勳來台不只見了台積電創辦人張忠謀，也到台積電總部拜訪。

▲黃仁勳來台不只見了台積電創辦人張忠謀，也到台積電總部拜訪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

輝達創辦人黃仁勳日前傳出到台積電拜訪時，要求護國神山在廠外蓋CoWoS專線給輝達使用，遭到台積電婉拒，由於雙方口氣都很狂，會談氣氛一度尷尬，最後在台積電董事長魏哲家出面打圓場後，才化解雙方的緊張關係。

台積電受惠於AI需求大爆發，不但蘋果、超微都紛紛來台包產能，日前更傳出向來合作密切的輝達，也首度向台積電提出，要在廠區外設置一條專門給輝達獨家使用的CoWoS生產線，讓業界驚訝不已。

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本刊調查，今年6月台北國際電腦展時，輝達創辦人黃仁勳在台引發旋風，不僅與台積電創辦人張忠謀吃飯、逛夜市，也登門造訪台積電，提出希望台積電替輝達在廠外設立獨家專用的CoWoS產線。沒想到遭台積電高層嗆聲：「輝達要出錢嗎？要不要台積電在廠區外也設專門給輝達的晶圓生產線？」

輝達要求台積電在廠區外設置獨家專用的CoWoS產線。圖為先進封測三廠。 （台積電提供）

▲輝達要求台積電在廠區外設置獨家專用的CoWoS產線。圖為先進封測三廠。 

由於這場黃仁勳親自出席的會議，雙方口氣都很狂，氣氛也一度緊張，「後來在CC（魏哲家）親自出面打圓場，才化解雙方的尷尬。」知情人士透露。

一位科技圈人士不諱言，台積電會拒絕並非沒有道理，一旦答應輝達，接下來蘋果、超微和高通等大客戶都會要求比照辦理，後果恐難以收拾，何況，生產線如果移出台積電廠區，未來管理問題要怎麼解決，也需要進一步研究。

不過，台積電過去並非沒有提供客戶專線，一位半導體業界人士就透露，「蘋果就曾要求台積電幫忙蓋專線，如今也只有蘋果在用，但當時台積電高度依賴蘋果訂單填補產能，現在卻完全不同，因為到明年底前，高階製程與CoWoS全都供不應求，CoWoS甚至產能倍增，也無法滿足訂單需求。」

更何況，目前CoWoS的量產難度高，台積電經過多年才克服良率問題，專利也都掌握在台積電手中，「客戶都只能求台積電多給一點產能。」

台積電在先進製程與先進封裝領域幾乎已經獨占整個市場。（台積電提供）

▲台積電在先進製程與先進封裝領域幾乎已經獨占整個市場。

半導體業主管說：「除了台積電外，沒有別的晶圓廠可以供應CoWoS，就連英特爾，也拜託台積電生產3奈米晶片，從3奈米到5奈米的先進製程上，台積電擁有9成市占，得罪台積電，等於拿不到先進製程和AI晶片。」也難怪近期傳出台積電準備漲價傳聞時，幾乎沒有聽聞客戶反對，黃仁勳甚至公開支持台積電漲價，其地位簡直不可同日而語。「以前是台積電不敢拒絕客戶的要求，現在反過來，變成客戶不敢拒絕台積電漲價。」半導體資深主管笑說。

雖然面臨地緣政治新挑戰，但台積電在全球半導體的地位仍是無可動搖。一位半導體高層就說，包括3到5奈米的先進製程，以及CoWoS先進封裝製程，台積電幾乎是壟斷市場的地位，包括三星、英特爾以及中國的中芯半導體，不論是獲利成績、量產良率或是客戶信賴度，與台積電的距離都愈來愈遠。

舉例來說，三星早在2022年就宣稱可量產3奈米晶片，日前韓國媒體卻驚爆三星在生產自家手機晶片的良率竟然為零，導致晶片無法出貨，只好改用高通處理器。另一競爭對手英特爾則更慘，去年晶圓代工業務大虧了70億美元（約新台幣2,294億元），因此遭投資人控告隱瞞虧損，導致股東權益受損。


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