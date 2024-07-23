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十年一遇好時機！瑞銀投信：下半年掌握「外、雙、西」3大投資亮點

▲今年通膨降溫回穩，也即將來到十年一遇的「買債好時機」。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

對於今年後市，投資人需注意什麼重點，瑞銀投信投資研究部主管陳碩存表示，今年AI產業仍有2,000多億元的投資規模，還不會是市場正擔心的泡沫化；而若投資美國投資級債，則建議選擇5至7年期的債券天期，以免時間太長需承擔高利率風險。整體而言，下半年投資可以掌握「外」「雙」「西」等3大亮點。

自2022年疫情大流行、2023年歷經一場全世界與通膨的拉鋸戰，終於在2024年看到通膨降溫回穩，也即將來到十年一遇的「買債好時機」，主要國家將啟動降息周期，加上AI相關題材也帶動國家產業鏈的相關類股。

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陳碩存認為，進入今年下半年，投資人可以把握3大亮點，在市場中掌握航行方向：

1、AI正當紅，「外」溢效應富潛力

投資人可以關注整體產業的外溢效應，包含生活應用層面與數據中心在未來的發展性，也可進一步關注人口增長與高齡化等議題。就產業面來看，AI產業如雲端、GPU、大型語言學習模型（LLM）、應用軟體等，外溢效應則像是醫療保健產業、醫療保險與新藥開發等領域，都可關注。

2、「雙降」通膨降溫，歐美央行降息

雙降來自於「通膨降溫」與「西方經濟體降息」，在高利率環境下，全球主要經濟體的通膨數據都已得到良好控制，其中，歐陸6月已開始降息，市場也在等待美國聯準會（Fed）表示「有信心的數據」，瑞銀投信也預期今年聯準會將在9月時開始降息，並可能在今年有兩碼的降息幅度。

3、全球大選年，掌握「西」方政治局勢變化

歐陸地區選舉剛落幕，以及11月即將到來的美國總統大選。由於市場出現波動與輿論消息，陳碩存建議，投資人應時刻觀察選戰動態，並同時保持在市場投資，以過往紀錄顯示，美國大選後的1年期間，美股三大指數都能提供具吸引力的回報率，並保持強勁的上漲動能。

對於今年下半年投資建議，陳碩存指出，投資美國投資級債並加長存續期間的策略，可以在降息循環中獲得更佳的投資機會；在歐陸國家方面則推薦投資歐洲非投資等級債，並搭配美日匯率雙避險策略，美元可以在穩定的利差中提升投資組合殖利率，日圓則有望在可期待的增長性中獲取匯差收益。至於股票題材，則可以選擇長期發展性高的產業，例如AI、人口及長照健康相關題材。

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關鍵字： AI投資通膨美國總統大選降息

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