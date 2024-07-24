和碩擴大墨西哥廠！童子賢曝原因：代工廠以「服務業為核心」

▲和碩董事長童子賢。（圖／台北市電腦公會提供）

記者楊絡懸／台北報導

代工廠和碩（4938）公告在墨西哥擴廠，砸新台幣7.85億元蓋宿舍，力拚電動車業績今年成長雙位數百分比。對此，和碩董事長童子賢表示，主要是因應客戶需求，加上全球製造業的「再平衡」、中國工資高漲，台灣代工廠與客戶協商海外布局，目前擴產進度都滿不錯。

和碩發布重大訊息，代子公司PEGATRON Mexico S.A. de C.V.公告以自地委建宿舍，合約總金額墨西哥披索4.09億元（約新台幣7.85億元），作為營運使用。

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對於擴大墨西哥廠產能，童子賢表示，和碩在墨西哥設廠前3年都在摸索適應法規和生態，他笑著形容「甚至適應墨西哥辣椒」，前往墨西哥當地的幹部，都在努力適應環境。

童子賢說，台灣廠商大約4、5年前開始往印度、墨西哥等地移動，目前建廠與適應都比較好，一方面是因應全球製造業「再平衡」（rebalance），另一方面是因為中國少子化趨勢及工資高漲，再加上這3、4年來美中貿易對抗，造成台灣不少OEM、ODM的美商客戶比例很高，在貿易戰的要求下就需與客戶協商布局方向。

他也說，台灣的代工廠並不是純粹的製造業，而是以「服務業為核心」，再用「製造業的手段」去實踐——既然是服務業，就必須要服務客戶，客戶協商往哪裡前進，「我們就有商有量」，商量完以後，就如同看到的情景，過去4、5年在印度、墨西哥、越南、印尼都有布局。

「我們蓋宿舍是好事，代表需要更多的人。」童子賢表示，和碩在墨西哥投資蓋宿舍，是照顧員工生活所需，不論和碩員工人在何處，當地都必須要有宿舍、有餐廳，也就是有健全的生活品質。