台泥非洲新廠啟用　年產120萬噸水泥、每噸減碳40％

▲台泥總經理程耀輝親赴非洲喀麥隆新廠。（圖／台泥提供）



記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）低碳水泥布局進軍非洲，葡萄牙子公司CIMPOR在中非喀麥隆啟用全球第一個創新水泥製程、沒有水泥窯的水泥廠，生產的低碳水泥比傳統水泥減碳達40％，預計每年將生產120萬噸水泥、40萬噸鍛燒黏土。

台泥董事長張安平表示，喀麥隆廠優先僱用當地人，上下游產業鏈預計將創造1萬個就業機會，希望藉由喀麥隆充沛的綠色能源，讓這座新廠成為全世界最低碳的建材工廠，生產全球最低碳的水泥，也希望在喀麥隆啟動的全新水泥製程技術，可助力全球營建產業減碳，積極迎向2050淨零排放目標。

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台泥說明，喀麥隆新廠具有3項特色，包括使用低碳鍛燒黏土、當地有充沛水力發電的綠電，以及使用生質燃料。葡萄牙子公司CIMPOR擁有鍛燒黏土生產技術，在喀麥隆廠使用主要原料即為鍛燒黏土，在熱處理過程中不會產生二氧化碳，只會釋放水蒸氣和微量排放物；也使用非洲當地可可果殼、腰果殼作為生質燃料，不僅可大幅減碳，溫度消耗也可減少40％，與傳統水泥廠相比，喀麥隆廠每年可減少約20萬噸二氧化碳排放，減碳量達40％。

台泥指出，受惠今年3月完成葡土完成交割，截至今年6月為止已為台泥貢獻約近200億營收。其中CIMPOR在2020年進軍非洲，目前在科特迪瓦、喀麥隆設有水泥廠，在維德角積極開發火山灰替代熟料，未來將繼續在加納共和國建置第3座擁有低碳水泥生產技術的水泥廠。