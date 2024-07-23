航運股漲幅名列類股第五　慧洋最受追捧高達6.78%

▲今日航運類股中慧洋股價漲幅最高，在大盤中名列第29。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

美股昨(22)日回升，台股今日大漲535.10點，航運類股上漲3.28%，在類股當中名列第5，其中慧洋-KY(2637)漲幅最高，上漲6.78%，在大盤中名列第29，其次是龍德(6753)上漲4.65%、漢翔(6753)4.57%、華航(2610)4.64%、萬海(2615)4.51%、長榮航(2618)3.80%、陽明(2609)3.75%、亞航(2630)3.51%、長榮(2603)3.09%、正德(2641)2.88%。

對於股價的變動，有法人指出，單日的資金變動很難有明確的理由，或許與之前股價跌多跌少以及後市看好度有關，像慧洋6月5日股價曾到77.3元，今日收盤價69.3元，該公司今年上半年EPS4.31元，後市也相當看好。

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貨櫃三雄第四季雖估計運價會下修，但以目前運價看，今年下半年獲利會非常高，加上紅海危機一般認為短期內很難解除，也是有投資人樂觀看待；航空雙雄第三季是客運大旺季，九月航空貨運開始進入旺季，也獲投投資人期待。

全球第5大貨櫃船公司赫伯羅德本月中預測，今年的營業利潤約為13億~24億美元，EBITDA(攤銷前營業利潤)為35億~46億美元， 比之前的預期上調了13億美元

貨櫃船運第二大馬士基上周指出，紅海危機的干擾已從遠東-歐洲航線、擴及全球航線，其執行長柯文勝表示，紅海危機延續至2024年第3季，未來幾個月對船貨雙方都充滿挑戰性。

海運業界則擔心颱風季節到來，將影響中國大陸東部與南部港口，恐進一步擴大東南亞港口壅塞現象。