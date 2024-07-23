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塑橡膠工業與製鞋機械展九月登場　展出規模成長近4成

▲TaipeiPLAS 2022展覽實況。（圖／貿協提供）

▲TaipeiPLAS 2022展覽實況。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與機械公會共同主辦的2024年「台北國際塑橡膠工業展(TaipeiPLAS)」及「台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)」即將於9月24至28日在台北南港展覽館1館舉辦，預計匯聚400家廠商、1800攤位，展出規模較上屆2022年飛躍成長38%，一掃疫情陰霾，並且緊鑼密鼓準備迎接睽違6年湧進的國際買主。

這兩項展出是每兩年舉辦一次，2022年因還自疫情期間國際買主不多，2020年因疫情停辦，再上一次就是2018年，因此對多數國際買主來說，是睽違六年的展出，

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根據外貿協會統計，目前已超過45國海外買主預登觀展，更有來自印度、越南、緬甸、阿爾及利亞等多個國家買主組團來臺參觀採購，TaipeiPLAS是台灣業者抓住主要市場疫後商機的絕佳平台。

本屆TaipeiPLAS聚焦三大主軸「創新材料」、「尖端製造」及「循環經濟」，緊扣產業最新趨勢脈動，包括富強鑫、鳳記、鼎坤、華嶸、台中精機、百塑、銓寶、震雄、全立發、誠玉開發、龍盟、金爪、一億、世林機械、台塑、台化等台灣指標廠商全員到齊，並吸引代表性外商如威猛WITTMANN、美鍇Maguire、科乃而Conair、易格斯igus、日製鋼、MORETTO熱情加盟，加上嶄新展區-「生質再生材料及綠色低碳區」、「複合材料區」、「接合黏著技術區」，此次TaipeiPLAS將360度無死角呈現從材料、製造到製品的全球塑橡膠產業的最新技術發展、多元領域應用的高性能產品與循環經濟解決方案。

塑橡膠應用廣泛，不僅以塑代鋼、以塑代木、以塑代玻璃，發展潛力無限，隨著不斷開發具備耐久性、耐腐性、耐熱性、輕量化的高性能原料，塑橡膠在航太衛星、智慧移動、高階醫材、綠色建材等領域應用更是蓬勃發展。

今年TaipeiPLAS中，「震雄機械」將展示自行設計研發的全電式液態矽膠射出成型機，主打適用於醫療、電子、光學產品的精密製作；德商「igus」的乾式軸承技術用於取代傳統金屬軸承，特別適合飛機內部、農業機械、太陽光電等極端劇烈的運作環境，也有助於節省成本；「大東樹脂」專研適合醫療材料的TPU樹脂，可於土中自然分解，是表現優異的環保材料。

塑橡膠產業力拼低碳永續，TaipeiPLAS 2024除了呈現綠色供應鏈，也將在展覽第二天9月25日舉辦「塑橡膠產業前瞻永續發展論壇」，邀請來自巴斯夫、阿博格、威猛、瑞曼迪斯、台中精機、台塑、長興材料的專家代表，分享落實低碳循環經濟的實戰經驗，協助更多業者在低碳轉型的道路上走對方向。

TaipeiPLAS 2024參觀登記已在官網www.taipeiplas.com.tw開放，更多展覽最新訊息及活動資訊，可鎖定官網、社群粉絲頁及訂閱電子報。

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關鍵字： 塑橡膠工業製鞋機械展外貿協會

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