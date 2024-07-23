國銀購宅貸款破10.4兆　13家業者放款「逼近滿水位」被盯上

▲看屋照，非指當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會今（23日）公布國銀不動產授信概況，全體銀行購置住宅貸款衝破10兆4873億元，續創史上新高，若以銀行法72-2不動產授信餘額規範來看，有13家銀行放款逼近滿水位，想要跟銀行借錢買房，難度會升高。

由於現行銀行法72-2被金融業視為「不動產授信天條」，其中規定銀行吸收的存款與金融債總和，只能拿出3成做不動產放款，隨著政府穩定房市，相關政策也備受關切。

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依照金管會統計，至今年6月為止，全體國銀在住宅建築及企業建築放款總餘額來到14.71兆元，但存款總餘額與金融債發售額達55.27兆元，依銀行法72-2規範來看，平均數達26.62%。

金管會同時揭露，目前37家國銀中並沒有單一業者依銀行法72-2計算比率超過29%以上，不過有13家超過27%，等於放款「逼近滿水位」，且其中有3家已超過28%，未滿29%。

有授信水位飆破28%的大型行庫主管私下指出，今年房貸新貸放量增加較多，在銀行法72-2比率接近內部警示水準，所以目前先請分行控管撥款時程，盡量不要集中同一月份撥款；另外，也有超過27%以上、但資產規模較小的民營銀行，開始採取「往來貢獻度」評分，如果平常資產貢獻有限，想要辦房貸融資條件也會比較差。

不過金管會也指出，整體銀行購置住宅貸款逾放比已連續12個月在0.06%，並未隨著授信餘額成長跟著飆高，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房貸餘額破10兆但逾放卻處於低檔，姑且不論目前交易火熱又逢全台房價寫新高，放款原本就多。

徐佳馨表示，目前中古市場因為房地合一與平均地權條例限制處於「無案可賣」狀態，有狀況的屋主多數都還能安全出場，同時股市火熱，租屋市場穩健，資金環環相扣，30年房貸又是主流狀況下，借款人只要槓桿不要太大，也都能平安過日，短期間內不大容易見到系統性風險發生。