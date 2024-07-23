打開信用卡帳單驚見「天降900億」！他嚇喊賣腎了　網嗨：根本賺爛

▲原PO收到7月信用卡行動帳單，打開一看嚇壞了。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

「這帳單怎麼繳我就問」！近日有名網友分享7月的信用卡行動帳單，其應繳金額為「-90,002,304,779」，讓他看了直冒冷汗，急喊「先去預約賣腎了」。照片一出，網友則紛紛提醒「負的表示溢繳，你現在可以刷900億了」，他才徹底放心。

原PO在社群平台Threads發文指出，「我他X的是蓋了一棟XX大廈是嗎？這帳單怎麼繳我就問。」可看到他的7月信用卡行動帳單，顯示「-90,002,304,779」（約900億元）。

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此文一出，便引起熱議，網友紛紛提醒「負的表示溢繳，你現在可以刷900億了」、「帳單上正數才是你需繳納的金額，負數表示銀行欠你錢，你可能沒碰到過卡費溢繳，比如不小心重覆繳錢或是結帳日後刷退，隔月收到的帳單就會是負數，通常不會退款會在下次有費用時扣除」、「你搞反了，你財富自由了」、「這代表銀行要還你錢耶！根本賺爛啊啊啊！」

原PO補充，他一開始以為是「不明負債」，隨即致電客服，結果證實是系統出現BUG，客服要他先不要刷卡，沒多久900億就被收回去了，讓他自嘲「我好歹也當過10分鐘的台灣首富！」

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