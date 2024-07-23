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資誠、證交所與AAMA　合辦「證在小聚-數位雲端場」

▲▼左起數位發展部數位產業署簡任技正李楷元、創業者共創平台基金會執行長陳英姿、臺灣證券交易所總經理簡立忠、資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠、普華商務法律事務所資深律師鍾詩敏。（圖／資誠聯合會計師事務所提供）

▲左起數位發展部數位產業署簡任技正李楷元、創業者共創平台基金會執行長陳英姿、臺灣證券交易所總經理簡立忠、資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠、普華商務法律事務所資深律師鍾詩敏。（圖／資誠聯合會計師事務所提供）

記者陳瑩欣／台北報導

由台灣證券交易所主辦的「證在小聚」系列座談會，繼5月份生技場後，於7月18日再度攜手資誠聯合會計師事務所，及創業者共創平台基金會（AAMA）協辦「證在小聚－7月份數位雲端場」，多位產官界代表齊聚交流，聚焦數位雲端產業動態與洞察未來契機，解析企業如何透過政府關鍵資源，進入資本市場開創新局。

證交所總經理簡立忠蒞臨致詞指出，證交所向來扮演助力產業發展的關鍵角色，並思考如何從前段就帶領企業走得更久、更遠、更滋潤。2023年申請上市家數創下近10年來新高，籌資金額更改寫歷史最高紀錄，與全球主要市場均呈現衰退的狀況相比之下，台灣IPO市場表現相當亮眼。截至2024年6月底，上市新經濟市值突破1兆元，其中數位雲端市值高達1,336億元。證交所將持續以「雙引擎」（一般板及創新板）的方式，透過資本市場的力量，陪伴企業成長茁壯，驅動臺灣下個黃金10年的經濟成長。

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資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，隨著生成式AI問世，人工智慧、雲端解決方案，更加速驅動全球數位轉型歷程，掀起新一波科技浪潮。台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，以豐沛人才、完善的產業生態系為根基，站在這波浪潮的最前線。因應隨著產業生態變遷，在政策支持與交易所推動下，「數位雲端」等新經濟產業納入掛牌類別，將有助於帶動資本市場產業多元化發展，透過發揮群聚效應及聚焦投資人關注，有望打造台灣下波護國群山。資誠未來亦將持續致力於推動數位雲端等新經濟產業進入資本市場，與企業共同攜手，以創新科技接軌國際，厚植臺灣經濟成長動能。

創業者共創平台基金會執行長陳英姿表示，AAMA 台北搖籃計畫以培育臺灣下一代具指標性創業家為使命，至今已邁入第13年，成功協助超過300位創業家，其中有68家企業，規劃在未來1至5年間進入資本市場。AAMA來將持續銜接創業家與資本市場，並與證交所持續密切合作，從資金面、政策面共同推動臺灣創業生態系。

台灣證券交易所上市二部高級專員馮淑敏表示，臺灣上市公司於國際市場表現優異，根據世界交易所聯合會（WFE）統計，TWSE於全球80個交易所中，成交值與市值排名分別為第9及14名。TWSE雙主板具備「Home Market」主場四大優勢：（一）外資青睞，投資比重維持在4成以上；（二）以創新、永續形成產業新聚落；（三）透過造市引資，藉此提升企業估值及價值鏈；（四）鏈結公部門資源，組成新創國家隊，以資金活水助攻創新企業籌資。

馮淑敏表示，懂企業的TWSE團隊，透過「保母式服務」的一對一輔導窗口協助企業規劃上市，亦持續聆聽業界聲音，滾動式調整、放寬創新板規範。創新板開板迄今，累計27家申請送件，掛牌中之17家企業市值達1,913億元。展望未來3至5年，TWSE期望達成創新板累計送件80家公司的目標，更希望以上市主板雙引擎力量，讓不同規模、特性產業的公司，有機會一步到位找到適合的資本市場板塊籌資發展，帶動臺灣產業能量傲視全球。

因應全球供應鏈持續重組，政府提出五大信賴產業為台灣下一波經濟發展關鍵，軟體更是其核心驅動力。數位發展部扮演驅動引擎的角色，帶動臺灣軟體產業發展。在「台灣數位經濟發展與產業推動措施」專題環節，邀請到數發部數位產業署簡任技正李楷元蒞臨分享。

李楷元表示，全球前十大市值公司中，有６家皆是以軟體為核心的巨擘企業。現在正是臺灣軟體產業發展的關鍵時刻，臺灣7,000多家新創中，過半為純軟體新創，前三大領域為SaaS解決方案（15%）、電商與零售（9.8%）及資訊安全（6.7%）。此外，在政策加持下，臺灣數位企業加速出場，2021年新增數位雲端分類後，帶動新一波掛牌高峰，截至2023年底，共有60家數位產業企業（包含40家資訊服務及20家數位雲端企業）。政府是協助產業發展的最佳夥伴，數發部將持續透過「三支箭」（防詐、數位韌性、數位經濟）政策，推動台灣 AI產業鏈整合，結合軟體及資安產業，讓數位經濟產業成為下一個兆元產業。

近年數位轉型發酵，持續推升企業上雲及產業轉型。根據PwC Taiwan《2024臺灣企業領袖調查報告》，全球接近七成、臺灣超過五成的企業領袖，都認為AI在未來3年會影響企業與員工的發展。企業領袖幾乎壓倒性的同意，生成式AI能夠扮演驅動效率、創新及轉型改變的觸媒。

隨著AI技術發展，大數據蒐集相關之新型態法律議題、監管機制受到國際高度關注。普華商務法律事務所資深律師鍾詩敏於「AI的法律監管趨勢」分享中提到，除了歐盟人工智慧法案（AI Act）已於今年立法完成，並將陸續生效實施之外，其他各國也持續關注如何平衡人工智慧的發展與管制，或有從風險導向出發的全面監管模式、也有重視應用導向的行業監管模式，又或有加強建立管理標準等模式。

在「AI創作時代」下，企業如何在AI技術創新研發與隱私、智財或是勞工等不同權益保護間取得平衡，亦是重要課題。鍾詩敏提醒，企業在「AI導入及使用流程」當中，也應留意法遵管理議題，建議提前進行「風險評估」、建立「適當的治理政策」與「問責及管理制度」。企業如有相關需求，宜儘早與專業律師團隊討論，提前規劃布局。

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關鍵字： 資誠聯合會計師事務所

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