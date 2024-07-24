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斷頭賠售「房地合一稅」竟跑不掉！　國稅局揪她殺價購屋釀禍

▲看屋照。（圖／記者陳筱惠攝）

▲看屋照，示意圖非指當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

繳不起房貸，斷頭賠售竟然也要繳房地合一稅！高雄國稅局今（24日）揭露特殊案例，一名女子主張還不起超過千萬元的房貸，以低於入手價30萬元的方式轉手，但被國稅局查出她在購屋時以做室內裝潢費用殺價180萬元，申報轉手時卻沒把殺價款納入，遭要求補稅，這名女子最後只好向納稅者權利保護官求救，酌減應納稅額。

高雄國稅局指出，甲女於109年以1030萬元向建商買入A房地，嗣減作室內裝潢，協議減價180萬元。

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不過，她在購入後因每月房貸本息還款壓力過大，甲女於是在112年將A房地以1050萬元出售，其辦理房屋土地交易所得稅（下稱房地合一稅）申報時填報出售A房地所得0元【售價1,050萬元-取得成本1030萬元-可減除移轉費用30萬元（未提示費用憑證，以售價3%計算，上限30萬元）】。

不過後來國稅局通知，A房地實際取得成本為850萬（1,030萬-180萬），甲女申報為1030萬元，屬虛列成本180萬元（1030萬元-850萬元）須補稅加罰，甲女因無力繳納稅款向納保官尋求協助。

甲女向納保官表示，A房地原始建商售價確為1030萬元，事後因減作裝潢事宜，建商才折價180萬元，因委託他人代為申報房地合一稅，才誤以建商折價前購入價格1030萬元列報取得成本。

納保官深入瞭解案情後，發現甲女於建商交屋後至出售期間，確實有自行裝修陸續支付裝潢設計費、整修費、仲介費等支出，合計金額約100多萬元，甲女因係首次購屋不懂稅法規定，未保存施作廠商開的交易憑證。經納保官協助甲女向施作廠商聯繫補發事宜，拿到100多萬元整修花費的發票及憑證。納保官乃請原查單位就上開整修憑證重新核定，經原查單位採認後，甲女除補繳金額大幅降低外，重新核定後漏報的課稅所得因符合稅務違章案件減免處罰標準規定，亦免再處罰。

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關鍵字： 房地合一稅國稅局賠售

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