期貨7月新局！　微型台指新品、小型ETF新制29日上路

▲期交所7月底新商品、新制度上路（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為了讓投資人交易策略更加彈性、靈活，期交所在7月29日推出指數每點為10元的微型台指期貨，以及加掛契約單位為1000受益權單位（即1張ETF現貨）的小型ETF期貨。

期交所表示，大台（台股期貨）與小台（小型台指期貨）為我國期貨市場最具代表性、而且是交易最活絡的期貨商品，標的為台灣加權指數，代表整體上市台股的表現，契約乘數分別為新臺幣200 元與 50 元，惟2024年台股指數突破2萬點，甚至一度達24000點，小台契約價值由2001年4月推出時每口27萬元，成長突破百萬元。

考量小台交易門檻顯著提高、交易彈性逐漸降低，期交所因此推出具有契約規模小、交易更便利以及靈活加減碼、交易更彈性兩大特性的微型台指期貨。

微型台指期貨契約乘數為每點10 元，以加權指數2萬點試算，契約價值約20 萬元，契約價值分別為大台 1/20及小台1/5，微型契約規模的設計，降低了交易門檻，也讓交易更加便利。期交所表示，對於資金規模較小者，可以運用微型台指貨進行多空操作，掌握市場交易機會；對於法人機構而言，則可以更細緻地調整部位，避險或交易策略更精確。

微型台指期貨契約規模較小且採保證金方式交易，每口所需資金成本較低，可 賦予交易人較大資金管理彈性，並有利於交易人即時因應市場變化，靈活分批 進場或進行加減碼，彈性調整曝險部位，且相同資金可配置於更多樣資產，增進資產配置效率，也可與大小台進行套利交易，或搭配小型電子期貨、小型金融期貨及小型股票期貨等商品進行多元化交易策略。

另此次期交所推出小型ETF期貨，預計掛牌商品包括小型元大台灣50 ETF期貨及小型元大高股息ETF期貨。

期交所表示，考量現行ETF期貨之標的為10000受益權單位（即10張ETF現貨），契約乘數偏大，部分ETF期貨契約規模逐漸擴大，一般交易人參與上有所限制，因此期交所加掛契約單位為1000受益權單位（即1張ETF現貨）小型契約，可在不影響現有交易人權益前提下，增加一般交易人選擇︒

在交易流程、委託方式、交易撮合及交易資訊揭露等方面，小型ETF期貨均與現行ETF期貨作法相同，在交易時間方面，與同標的ETF期貨契約相同，若同標的ETF期貨契約已納入夜盤交易，則ETF期貨小型契約亦納入夜盤交易︒

舉例來說：元大台灣50 ETF期貨之交易時間包含日盤及夜盤，日盤交易時間為上午8:45至下午1:15，夜盤交易時間為下午5:25至次日上午5:00，未來加掛小型元大台灣50ETF 期貨，則交易時間亦包含日盤及夜盤，時間同元大台灣50 ETF期貨︒

