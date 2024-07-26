▲陽明新任董事長蔡豐明表示將全力以赴。（圖／海大校友提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(26)日召開第395次董事會，推選蔡豐明教授自同日起擔任陽明董事長。蔡豐明今年5月才進入陽明董事會，擔任獨立董事，因府院原規劃的董事長人選賀陳旦受年齡限制而另行改派。蔡豐明晚間接受電訪時表示，對於新職他將全力以赴，要延續陽明好的傳統，也要為股東多多賺錢，並要提供員工良好的福利。

蔡豐明在傳出是陽明新任董事長人選後，陽明內部接受度頗高，主要因為他是海洋大學航運管理學系教授兼系主任，對海運事務有一定程度了解，而且因為年僅48歲，被認為應該「我執」不會太重，估計會比較好溝通，學習能力也應該也會很強。不過也有陽明退休高階認為，學者應該當獨董就好，陽明董事長最理想是內升；還有讀者留言：「陽明海運董座原來是新人學習的職位。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於這些聲音，蔡豐明表示，他知道由他來接陽明董事長外界會有一些意見，但是他會很虛心，很認真的做好陽明董事長的工作，已陸續與陽明原任董事長鄭貞茂、總經理杜書勤與各個長級主管會談，並將陸續向業界大老請益。據了解，他原已安排與陽明前董事長謝志堅會面，因為颱風而延期。

陽明新的總經理人選白崑榮還在等候行政院審批，快的話本月底人事底定，8月1日新舊任董事長與總經理就可以同時辦理交接。

陽明今日傍晚發布訊息指出，蔡豐明為美國紐澤西州理工學院運輸管理研究所博士，致力於供應鏈管理、運輸管理及智慧型運輸系統等運輸領域研究，長期耕耘國內海事專門教育，歷任國立高雄第一科技大學運籌管理系助理教授、國立台灣海洋大學航運管理學系及海洋觀光管理學士學位學程副教授，並擔任海大國際事務處資訊與企劃組組長、航運管理學系及海洋觀光管理學士學位學程教授，2022年起接任海大航運管理學系系主任。

蔡豐明以其深厚的學術涵養，積極投入國內運輸領域政策倡議工作，曾任交通部APEC海運專家小組代表、台灣港務公司海運發展學院顧問，並陸續提出貨櫃航商整體櫃量計算模式建構、船舶動態資訊整合平台建置、兩岸海運直航政策、應用雲端服務創新之國際物流管理等相關研究計畫，協助業界掌握產業趨勢變化，並作為公部門政策指引參考。

蔡豐明豐富的學術經歷與積極創新之精神，備受肯定，其長期對於運輸與物流領域之研究，亦有助於帶領陽明海運因應當前全球競爭法規趨嚴、氣候變遷影響加劇，數位與人工智慧時代對傳統貨櫃運輸產業形成的考驗，今獲全體出席董事一致認同並推選擔任陽明海運董事長，輔以陽明海運董事會成員兼具法律、經濟、物流、交通運輸管理等多元經驗，期能擘劃陽明海運永續發展願景，朝卓越運輸集團邁進。