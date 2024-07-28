快去加油！中油宣布汽、柴油各調漲0.3元　95無鉛每公升31.3元

▲加油要快了，中油宣布將漲價。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

台灣中油公司28日宣布，自7月29日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.3元。實際零售價格以各營業點公告為準。

「本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.9元及3.3元。」台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌3.13美元，新台幣兌美元匯率貶值0.209元，計算跌幅為2.46%。

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台灣中油解釋，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.2元及3.6元，因亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）汽、柴油稅前最低價較前周高，為維持價格低於前述國家，汽、柴油各吸收1.5元及2.9元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。

平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.9元及3.3元，國內汽、柴油實際價格各調漲0.3元。

台灣中油解釋，依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整的1.9元及3.3元均由台灣中油吸收，今年累計至6月底止，台灣中油共吸收約159.94億元。