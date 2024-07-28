愈挫愈勇！台積電股民破141萬穩居人氣王　00940受益人終止連8跌

▲台積電大跌引發散戶搶進，股東人數衝破141萬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到凱米颱風影響，台股上周交易日僅3天，26日「黑色星期五」更出現暴力補跌，單日重挫752點創史上第2大，台積電（2330）重挫55元收924元，不過《ETtoday新聞雲》盤點集保中心統計發現，投資人「愈挫愈勇、愈跌愈買」，有超過7.7萬股民瘋搶台積電，導致台積電股東人數衝破141萬居上市公司人氣王。

而在熱門台股ETF表現上，除了國泰永續高息ETF（00878）股東人數站穩131.5萬人續當人氣王以外，包括群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）單周股東人數雙雙新增逾萬，而元大台灣價值高息（00940）第2波配息公告維持0.05元的水準後，交出單周股東人數增3846人的成績單，終結連8周衰退。

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台積電：

股東人數141萬1503人，周增77643人

單周狂增7萬7643人搶進，股東人數創141.15萬，持續挑戰2022年10月底創下的147.9萬新高，其中千張以下的零股散戶大增6.44萬人，成為衝高股東人數貢獻最大的一群，1張以上5張以下的投資人也增加1萬1653人，散戶熱情撿便宜。

國泰永續高息ETF（00878）：

股東人數132萬2258人，單周增6652人

雖然凱米颱風干擾下，台股本周有2個交易日被沒收，且受到台股回檔影響，00878至26日以每股23.1元作收，單日下跌0.36元或跌1.53%，成交量11.67萬張，單周跌幅逾2.11%，但是集保統計發現，00878至7月26日為止股東人數132萬2258戶，周增6652人，投資人在8月除息前搶進卡位等反彈，爭取息利雙收。

中鋼：

股東人數逾129.69萬、周增587人

中鋼原定25日除息，每股配0.35元，共發出54.5億元現金，不過受到凱米颱風股市休市影響，除息日延至26日，當天全日股價皆在除息參考價22.8元之上表現，最高來到23.05元，盤中填息率達7成，終場以22.9元、小漲0.1元作收。

中鋼在7月19日除息前股東人數129萬6935人，除息後有投資人上車撿便宜，7月26日的中鋼股東人數129萬7522人，單周增587人。



元大高股息（0056）：

股東人數109.44萬，單周增8415人

0056是國內老牌高息ETF，7月11日創下每股42.77元新高後引發投資人頻詢問「能不能進場」，股價居高震盪之下信心隨之動搖，導致7月16日除息後轉向貼息，26日再遇到台股黑色星期五考驗，終場以38.82元作收，單日下跌0.65元或1.65%，全周跌2.48%。

據集保統計，截至7月26日，0056的股東人數來到109萬4409人，單周大增8415人，累計今年以來已增15萬3655名投資人。

元大台灣價值高息（00940）：

股東人數92.2萬戶，單周增3846人

00940隨著台股震盪股價走低，周一（22日）再度跌破10元發行價後，數度挑戰10元大關未果，26日以每股9.78元作收，單日下跌0.14元或1.41%、全周跌幅2.2%，不過股價尚未探至4月22日寫下的9.26元新低，仍有投資人勇敢挺進，26日成交量更高達14.66萬張，高於00878，集保統計發現00940股東人數止跌，單周增3846人至92萬2078人，終結連續8周人數下降。

群益台灣精選高息（00919）：

股東人數86.85萬人，單周股東人數增12530人

00919在26日以每股24.48元作收，下跌0.3元或1.21%，單日交易量來到13萬2928張，單周跌2.08%，法人表示，00919在除息後的便宜價吸引不少中長線投資人進場，集保統計，至7月26日股東人數來到86萬8523人，單周大增12530人，今年以來股東人數新增43萬4066人。

復華台灣科技優息（00929）：

股東人數83.39萬，單周增14865人

00929在26日台股重挫下以19.47元作收，單日跌0.35元或1.77%，全周下跌2.98%，但因即將在8月初公告新一波配息，投資人持續搶進，7月26日股東人數83萬3933人，較前一周大增1萬4865人。