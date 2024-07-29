達飛Q2營收年增6.8%　我長榮、陽明卻年增逾五成

▲法國達飛航運第二季營收年增率僅6.8%，估計是因歐美線比重不夠高。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

全球第三大貨櫃船公司法國達飛航運上周率先公佈第二季財報，營收為131億美元，年增6.8%，而我國長榮海運(2603)第二季營收年增率高達57.69%，陽明海運(2609)年增50.06%，業界分析差距會這麼大，估計與我貨櫃雙雄東西向的歐美線營收占比高達七成以上，而達飛除了東西向，南北向也部署不少航線，而今年第二季運價漲幅最高的是歐美線。

今年第二季歐美線運價是去年2.5到5.5倍，因此我貨櫃雙雄營收大幅衝高；萬海航運(2615)雖然沒有歐洲線，今年第二季營收年增率有55.97%，該公司第一季營收美國線佔26%，南美線佔15%，第二季兩航線運價都大幅衝高，營收佔比也將跟著拉高。

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業界高階分析，以美西線來看，去年4月初每大箱(40呎櫃)運價僅約1300美元，今年4月初有3300美元；去年5月中美西線每大箱還是1300美元，今年5月中已漲到約4400美元；去年6月底美西線每大箱運價1400美元，今年6月底已高達7800美元。

反觀去年第一季，馬士基獲利年減66.37%，赫伯羅德年減56.64%，陽明海運卻是年減94.39%，長榮海運年減95.02%，最大原因就是出在我貨櫃雙雄歐美線比重偏高。

不過營收的增減，也與長約比重有關，歐洲籍船公司長約比重高達七成，我貨櫃雙雄約五成，在現貨市場運價上漲時，長約多的獲利就會少，現貨市場運價下跌時，長約多的就可享有較高獲利。

達飛今年第二季息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)下降4.3%至24.8億美元，獲利率為18.9%，下降2.2個百分點，凈利潤6.61億美元，較去年同期利潤水準下降6.7億美元，少掉五成。