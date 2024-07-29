41萬股民喜迎！華南金8／13除權息　現金殖利率飆破4%

▲華南金控總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

6家財政部泛官股金融機構除權息日程全數出爐，擁有41萬股民的華南金（2880）今（29日）董事會決議在8月13日除息，每股配發1.2元現金與0.1元股票，合計1.3元，以今日收盤價27.75元估計，現金殖利率超過4.32%，高於官股金控獲利王兆豐金（2886）。

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▲6家泛官股金融機構配息比一比，可點圖放大。（圖／AI製表)

華南金公告，這次除息最後過戶日在8月14日，且在8月30日就可以發放現金股利。

由於公股金控獲利王兆豐金今日盤中股價衝至43.35元刷2年3個月新高，雖漲幅略有收斂，但收盤價仍在43.3元高水位，兆豐金每股配1.5元現金、0.3元股票，換算現金殖利率約3.5%，略遜華南金一籌。

華南金今年以來漲幅高達24.16%，也較兆豐金今年以來漲幅10.46%要高，若能順利填息，華南金有機會息、利雙重超車兆豐金。

不過，兆豐金自結2023年稅後純益332.38億元、每股稅後純益2.09元，仍是泛官股金控冠軍。下周四（8月8日）兆豐金、台企銀（2834）與第一金（2892）連袂當先鋒除權息，台企銀每股配0.2元現金、1.15元股票；第一金則是每股配0.85元現金與0.35元股票。3家公司皆設定最後過戶日為8月11日，股票於8月12日至8月16日停止過戶，除權息基準日為8月16日，而現金股利發放日為9月13日。

合庫金（5880）預計8月14日進行除權息，每股配0.65元現金、0.35元股票，以今日收盤價26.95元估算，現金殖利率約2.4%，預計9月16日發放現金股利；彰銀（2801）預定8月15日除權息，每股配0.55元現金、0.32元股票，以今日收盤價18.65元估算，現金殖利率約2.95%，現金股利入帳日落在9月19日。