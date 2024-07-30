IEAT發表「貿易商300大排行榜」　全球供應鏈洗牌貿易商高下互見

▲《貿易雜誌》8月號將發表「貿易業300大排行榜」與相關調查內容。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會( IEAT)《貿易雜誌》8月號發布年度《貿易商三百大排行榜》，依據最新研究顯示，去(2023)年度300大貿易商總體營運表現疲弱，營收總額、稅前純益總額，與稅前純益率同步呈現衰退，營收成長家數也明顯下滑。即使大環境條件欠佳，IEAT指出，仍有32家貿易商營收和獲利雙成長，令人振奮。

2023年營收前五大貿易商，分別是松下產業科技、台灣三菱電機、特力、台灣豐田通商、中貿國際，其中，特力重新拿回本土第一大貿易商的頭銜(指特力單一企業而非特力集團)。

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從OECD公布的數據來看，2023年全球商品與服務貿易成長僅成長1％；WTO則公布商品貿易衰退1.2％，顯示2023年全球貿易呈現低迷狀態。

台灣身為全球供應鏈的重要核心，不僅製造業呈現衰退，貿易業也遭受池魚之殃。在主要出口貨品中除資通與視聽產品成長28.9％外，其他所有產品類別全都呈現2位數衰退。

300大貿易商受到全球產業供應鏈高庫存去化調整影響巨大，供應鏈洗牌，如何因應美國經濟強勢、東協與印度崛起、中國大陸衰退的大趨勢，成為全球競爭關鍵。

IEAT指出，300大貿易商營收總額由2022年的新台幣7,135億元，下降至6,030億元，營收成長衰退15.48％，為近3年以來新低。營收成長家數由2022年的181家，下滑到104家，為2019年以來營收成長家數新低，顯示有逾6成的貿易商營收衰退。值得注意的是營收衰退幅度達10％以上的貿易商竟然高達129家。

然而，在惡劣的環境仍有表現優異的企業，在營收10億元以上的企業，營收及獲利雙成長達10％以上的有8家，包括佳醫健康事業、王鼎貴金屬、台灣格力、力福實業、康律企業、永日建設機械、正成貿易、亞健貿易，能夠逆勢成長，可歸納出的成功要素：(一)自創品牌及布局新市場；(二)創新經營、運用先進技術建立同業優勢。

「貿易業300大排行榜」歷年由IEAT與CRIF中華徵信所合作研究發表，依據2023年版《台灣大型企業排名》裡的進出口貿易業(不含生產事業)營收淨額(銷貨收入扣除銷貨退回及銷貨折讓)進行排名，取其前300名作為分析基礎。

除300大企業之營收排名外，另從八項指標（營收總額、營收淨額、企業經營績效綜合指標、營收成長率、稅前純益、稅前純益率、每一員工銷貨額、生產力指標），進行綜效評估，並分析在不同面向的產業發展趨勢。

整體而言，儘管在疫情後3年，全球經歷短暫的經濟復甦，貿易商仍面臨供應鏈重組、地緣政治風險、中國經濟不振及淨零減碳等衝擊，這些台灣都無從避免，只能直球對決。

研究也發現，由於印度與墨西哥都是美國正在扶持的近岸外包及離岸外包兩大國家，且墨西哥2023年取代中國大陸成為美國最大進口國，台灣電子五哥群聚墨西哥。

從出口成長結合2023年上市櫃公司新增對外投資供應鏈的角度看，可看出所謂「供應鏈新10國」的概念。除了印度及墨西哥之外，台灣主要供應鏈包括美國、日本、新新加坡、馬來西亞、越南、泰國、德國，印尼。

未來貿易商不只是以顧客需求為主要核心，就是要將市場、產品、運營和客戶服務戰略化方式推動，用技術驅動來增長客戶，需要對客戶數據進行洞察來掌握策略，優化貿易業務增長和盈利能力。台灣貿易業者可借鏡本調查中所發現的「多元佈局」、「創新經營」與「智慧發展」等成功關鍵，迎接多變的經貿環境，於全球經貿舞台中站穩腳步。

IEAT期待藉由調查結果，提供多元觀點，帶您深入分析台灣貿易業的成長動能。更多精采內容，將完整揭露於《貿易雜誌》8月號，敬請期待！