買股賺6000萬　達人預告下車時間

▲王宏智透露，若第4季台灣出口指標轉弱，他會棄股抱債，重押美債20年ETF。



圖文／鏡週刊

台股高檔震盪劇烈，美國總統參選人川普的一言一行，更如同股市波動製造機，35歲投資達人王宏智直言，第3季恐怕就是這波多頭的尾巴，「賺趨勢財要順風順水，但9月以後會很難做，投資市場上沖下洗，洗到讓人受不了，屆時我會棄股抱債。」

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「投資就是這樣，好賺時賺一波，不好賺就先下車不要玩。」王宏智近5年抱牢重電股華城，今年3月獲利12倍下車、大賺6千萬元。而目前距離美國總統選舉還有3個月左右，川普時常語出驚人，掀起股市波動，王宏智認為，第3季仍能抓住多頭的尾巴，但走入第4季，要觀察台灣出口指標，謹慎操作。

「台灣出口指標，是全球景氣轉折的關鍵。」王宏智解釋，台灣電子業是全球上游頂端，當台灣出口開始往下，景氣通常會遞延半年修正，股市可能會轉空，「一旦出口指標轉弱，我就會考慮清空手中持股。」

從主計處統計資料來看，自去年9月以來，出口貿易總值的月增率都是正成長，今年3月更是史上最強，AI需求暢旺，帶動台灣出口總值飆升到417.98億美元，是歷年同月最高，也創下20個月以來新高，而6月最新出口總值則逼近400億美元、來到399.04億美元，是今年以來次高月份。

至於王宏智從股市獲利出場，手上的錢也沒閒著，「我要全部轉去買美債，美債不會變壁紙，而且一旦啟動降息，20年長債的漲速最快。」王宏智也透露，停泊債市的資金，會靜待明年1月美國大選結束再伺機而動。

「搭上全球降息潮，債券一定會漲的啊！股票漲多休息、波動也大，我會把資金停泊債市。」王宏智說，抱美債可領息，本金也會隨著債券價格上漲而增加，「我買長年期的，一旦降息啟動，我的本金累積較快，其實我從來沒有這樣All in美債的經驗，但我知道這是千載難逢的機會。」

王宏智認為投資要跟著大方向走，現在降息是送分題，就要All in抱債，「美債不會變壁紙，穩領債息且漲速快，我就慢慢累積明年初買股的銀彈。」他說。

王宏智投資小檔案 出生：1989年生

學歷：朝陽科大財金所、僑光科大財金系

經歷：銀行理專、工程公司投資部主管、社區大學講師

家庭：已婚，育有1女

投資心法： 搭上趨勢順風車，瞄準潛力股等待爆發。 可轉債藏飆股，觀察「競拍可轉債」，好企業能為股價加分。 緊盯台灣出口指標，景氣一旦反轉先撤出股市，停泊債市避險。



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