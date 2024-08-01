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勞動基金6月獲利1919.4億元　上半年大賺近8000億元

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至6月底止，勞動基金規模為6兆7496億元，收益數為7993.2億元，收益率為13.03％；6月金融市場表現穩健，單月收益數為1919.4億元。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆3744億元，收益率12.96％；舊制勞退基金運用規模為1 兆520億元，收益率14.88％；勞保基金運用規模為1 兆 952億元，收益率14.06％；就保基金運用規模為1721億元，收益率2.93％；勞職保基金運用規模為372億元，收益率0.82％；積欠工資墊償基金運用規模為187億元，收益率9.39％。

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勞金局表示，回顧6月金融市場表現，雖有歐洲選舉不確定性因素干擾 ，但美國5月CPI與核心CPI年增率持續放緩至3.3％及3.4％，通膨數據表現穩定，且市場對於AI應用需求持續樂觀看待，6 月份主要金融市場延續多頭上漲格局。

展望未來，部分主要國家陸續啟動降息循環，但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據仍須觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾；勞金局將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

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關鍵字： 勞動基金績效收益率金融市場投資

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