貝萊德對ETF有信心！　制定「私募資產指數化」計畫

▲多家投資管理公司希望，將私募市場指數化。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

貝萊德公司（BlackRock）和其他大型投資管理機構紛紛透露，希望將指數化概念引入私募市場，給各類投資人提供更多元化的選擇。指數分析公司（VettaFi）研究主管布魯斯（Todd Rosenbluth）指出，「我對指數股票型基金（ETF）市場充滿信心。」

據彭博報導，貝萊德ETF指數投資財務長柯恩（Samara Cohen）表示，私募資產包裝成類似ETF，在短期內或許很難實現，但「未來可能對投資人非常重要」，已經深入思考「將我們已有的ETF和指數化能力延伸至私募市場」。

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據S&P Global Market Intelligence和Preqin的數據顯示，高利率的影響下，今年私募股權融資預計將下降20%。收購公司面臨資金成本上升的困境，加速了資產出售的步伐。

▲貝萊德BlackRock表示在短期內很難實現，但會持續努力。（圖／路透）

這些投資界巨頭需要克服技術和監管方面，才能將房地產和未上市公司之類的資產納入ETF。景順（Invesco）業務負責人道格·夏普 （Doug Sharp）表示，「不會像買一堆大樓然後把他們包裝成ETF基金那麼簡單，我預期這個領域會出現創新，但前路還不明朗。」

根據PitchBook數據顯示，2028年的私人資產中，現金總額預計將達到近20兆美元（約654兆元新台幣）。

儘管存在各種實際挑戰，ETF成功將多元化的投資組合濃縮成單一產品，發行人在美國證券交易委員會的強烈反對下，成功推出了槓桿型單一股票產品。

高盛資產管理全球負責人納赫曼（Marc Nachmann）指出，另類投資缺乏流動性，「而ETF整個核心就是流動性」。布魯斯也表示，「如果能做到，我對ETF市場充滿信心。」