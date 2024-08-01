外資首檔債券ETF來了！大華銀00959B預計8／8開募　發行價10元

▲美國降息時程接近，債券ETF市場變熱鬧。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國降息時程愈來愈近，債券ETF市場也變得熱鬧。繼群益、兆豐、永豐陸續宣布發行債券ETF，大華銀投信1日宣布，「大華投等美債15Y+」（00959B）已獲得主管機關核准，預計8月8日至14日募集，發行價為每單位10元，是首檔由外資投信發行的債券ETF。

市場預測美國聯準會（Fed）今年有可能調降基準利率，加上美國總統大選添增變數，推升近期債券價格走勢。新加坡前三大銀行大華銀行集團（United Overseas Bank）旗下大華銀投信，看準降息前為長天期債券布局良機，在台推出00959B，是採月配息的債券ETF，並有平準金機制。

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觀察選債邏輯，00959B追蹤指數為「ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數」，主要以美國境內發行的美元計價公司債為母體，再透過流動性、信評、到期年限、票面利率等篩選規則，挑選出約100檔的大型美元公司債券作為投組。

在前十大成分債中，00959B囊括全球產業龍頭，橫跨通訊、航空、金融與科技等多元企業，例如特許通訊、甲骨文、高盛集團、波音、美洲移動、花旗集團、雷神科技、惠普電腦與通用汽車等企業。指數平均信評為BBB，成分債平均剩餘年期為24.4年，擁有誘人的風險調整後收益率，適合穩健投資型的債券投資人。

00959B經理人郭修誠表示，美國基準利率位於高原期已久，債券價格仍低於近5年平均價格，在即將迎來降息之際，布局「進可攻、退可守」的長天期債券正是時候，原因在於債券價格與殖利率呈反向關係，一旦進入降息循環，存續期間愈長的債券、價格上漲的幅度就愈大。

郭修誠強調，即使沒有降息，只要發行人不違約，投資人仍有債息可領，而00959B透過篩選機制找出票面利率前10%的債券，讓投資人有機會領到較高利息，再加上市場目前少見的「月底」除息設計與平準金，值得投資人作為核心資產配置的好選擇。