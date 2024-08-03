「全基因檢測」提早發現疾病！學者專家憂：投保權益恐加倍困難

▲「全基因檢測」精準醫療可以幫助民眾及早發現潛在健康風險而預防疾病。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

台灣醫療技術進步，「全基因檢測」精準醫療可以幫助民眾及早發現潛在健康風險而預防疾病，但保險法專家、醫師皆提醒，台灣保險制度尚未有能力接軌，當民眾得知健康缺陷後能否預防或改善、還是造成投保困難或保費昂貴的不公平待遇，將進一步加劇未來風險管理的隱憂。

「全基因檢測」技術可以幫助民眾在新生兒時期了解自身基因組成，提前預測可能會面臨的疾病風險，讓健康管理得到精準性和個別化。不過，台灣保險法權威劉北元表示，如果將基因檢測納入「核保考量」，將衝擊保險風險評估，讓保險制度失去互助精神，保險的團體特性也將面臨鬆動。

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事實上，「全基因檢測」沒有年齡限制，就像解開人體的基因密碼，可以辨認出高風險的潛在疾病，並量身訂製個人化的預防策略，不僅可應用於疾病預防，還在癌症、心血管疾病等重大疾病的早期檢測，均能發揮重要作用，隨著基因檢測技術的進步，個人健康管理的精準性及個別化或將成為趨勢。

台灣「基因檢測」應用大致可分為四大類：

第一類，消費型基因檢測，例如祖源分析、月老配對和用於「潛能開發」的兒童基因檢測，這類「非醫療目的」的基因檢測爭議最大。

第二類，針對癌症患者，通過基因檢測了解患者的基因，以配合相應的標靶藥物進行「精準給藥」，這已逐步納入癌症標準治療中。

第三類，為了檢測新生兒可能的疾病，進行的產前遺傳診斷、新生兒篩檢及罕見疾病檢測。

第四類，藥物相關檢測，如藥物不良反應、藥物代謝和抗藥性檢測。

▲儘管民眾可透過「基因檢測」得知未來健康風險，目前醫學也未必有效預防。（圖／pixabay）

不過，有關消費型檢測和醫療型檢測項目及機構，在台灣目前沒有明確規範，導致愈來愈多人開始面臨基因檢測的「兩難」：一方面幫助民眾及早發現疾病風險、採取預防措施，另一方面則是，一旦知曉自己帶有某些疾病基因，除了帶來沉重心理負擔，更恐懼未來購買保險將遭到「基因歧視」。

劉北元表示，基因檢測能準確預測個人未來的健康風險，換言之，保險費精算的大數法則在風險評估特定化、個別化已經成為可能之下該如何運作，這些問題需要金管會邀集學者專家來共同討論對策。

台北榮民總醫院肝膽胃腸科教授級主治醫師吳俊穎則擔心，將基因檢測結果應用於保險評估中，可能會造成「基因歧視」的問題，例如，有基因缺陷的個體，即使在健康狀態下，可能會面臨無法購買保險或需支付更高保費的情況。

舉例來說，如果民眾被檢測10年後會得到老年癡呆症，但目前醫學卻無法提供有效的預防或治療方法，那麼除了造成心理壓力和恐懼，當醫療技術尚無法提供有效的治療或預防方案時，這種預測性的資訊也只會讓人感到無助和焦慮。

▲保險的用意，就是幫助民眾在健康出問題時，可以順利分擔財務風險。（圖／pakutaso）

面對基因檢測技術對保險制度帶來的衝擊，各國政府開始提出相應措施，包括中國、美國及英國均要求禁止或限制保險公司使用基因資訊，以及利用這些資訊設定保險金額門檻，並制定行業自律準則對保險公司加以約束——這些措施的目的在於平衡保險公司的利益、個人隱私權及保險互助的精神，防止基因歧視的發生。

至於台灣政府部門該如何因應，劉北元建議，金管會保險局應該加強對基因檢測相關數據應用的監管，制定相應的政策和法規，規範保險公司是否可使用這些數據進行風險評估，若可使用，範圍和準則都要明確制定出來。

此外，他也認為，保險業者也應設計清晰、易於了解的保單條款，或可比照英國制度，培訓專門的基因核保人員，負責與遺傳資訊及遵守法令規範的事宜，並建立核保過程中使用基因檢測結果的自律規範。

對於一般民眾該如何看待這類議題，吳俊穎則建議，民眾應該對醫療新技術保持開放態度，但同時謹慎對待，避免過度依賴進行健康管理，或因恐慌而濫用醫療資源。精準醫療時代到來，在享受科技紅利的同時，要能確保每個人的權益不受侵犯，需要政府、保險公司和民眾共同努力。