台股跳水700點！科技股慘綠成「重災區」　台積電、鴻海跌逾4%

▲受美國股市影響，台股也走跌。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

市場擔心美國經濟衰退，導致美股重挫，台股2日早盤下跌逾750點，一度下探21,894.07點，跌幅逾3%，失守季線及22,000點關卡。法人指出，美股短線震盪加劇，科技股成重災區，台股前一天收復季線，不排除今天回測季線支撐，台積電（2330）跌逾4%力守900元大關。

由於美國7月製造業指數（PMI）從上月的48.5降至46.8，且是連續4個月下滑並低於50榮枯線，市場擔心美國經濟狀況不如預期，也就是降息政策並非美國聯準會（Fed）想得如此樂觀，導致整體美股指數大跌。

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觀察美國科技股，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）重挫6.67%，前一天才剛反彈近13%，如今削弱一半，明顯看出近期表現反覆；超微（AMD）挫跌8.26%；高通（Qualcomm）挫跌9.37%；英特爾（Intel）跌5.5%；特斯拉（Tesla）跌6.5%；蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）盤後公布財報，股價跌1.68%及1.56%。唯有Facebook母公司Meta因獲利優於預期，逆勢上漲4.82%

台股方面，電子權值股台積電（2330）跌逾4%，鴻海（2317）再度失守200元一路下跌逾5%，聯發科（2454）挫跌5%，台達電（2308）大跌逾7%，廣達（2382）跌逾5%，緯穎（6669）跌逾4%。

全球股市頹廢，除了台股跌逾3%，整體亞洲股市跌得凶狠，日經平均指數繼下跌3.22%後，再重挫逾5%，回測年線；韓國綜合股價指數跳空失守半年線，跌逾2.7%；香港恒生指數低開跌2%。