散戶搶進台積電　外媒驚奇：護國神山激發台灣人愛國心

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，在中國持續恐嚇台灣下，台積電（2330）卻激發台灣民眾的愛國心，散戶瘋搶台積電股票，讓台積電散戶人數寫歷史新高。

彭博社也訪問台灣民眾，一位民眾表示，她個人能做的最好的事情，就是買台積電股票，以保護台灣免受中國的入侵，因為台積電已將台灣變成了其他國家不可替代的高端技術供應商，這阻止了中國入侵台灣，所以台積電越強大，就越有安全感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外媒表示，雖然散戶股東總共持有台積電不到1%，但儘管外國投資者紛紛撤離，今年散戶股東的數量仍創下歷史新高。除了製造推動人工智慧熱潮的晶片外，台積電還吸引了許多台灣人買進，他們相信台積電的成功將決定台灣抵禦中國大陸的能力，因此被稱為「護國聖山」。

這也意味著台灣受益於所謂的「矽盾」。中國對台灣的任何軍事行動都可能引發其盟友特別是美國的報復。美國總統拜登多次表示美國將保護台灣。今年早些時候，台灣總統賴清德當選後，緊張局勢加劇，中國曾稱賴清德為「戰爭煽動者」。自賴清德上任以來，中國在台灣附近舉行了大規模軍事演習，並派出破紀錄數量的戰機飛越台灣海峽中線。

在共和黨總統候選人川普質疑美國是否有責任保衛台灣之後，美國承諾的確定性減弱。儘管台積電股價已從歷史高點回落，但散戶的樂觀情緒幾乎沒有顯示出降溫的跡象。根據台灣交易所數據，台積電的零股交易額在7月飆升至創紀錄水平。

這家晶片製造商對於當地經濟和房地產市場的繁榮也至關重要。根據台灣半導體工業協會的報告，到2022年，光是台積電就佔台灣GDP的8%。作為亞洲最有價值的公司，台積電佔大盤指數權重的三分之一以上。這家晶片製造商還提高了島上部分地區的房地產銷售量，並在那裡建造了新工廠。