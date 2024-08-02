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供應鏈移轉商機湧現　南亞商機日逾60家買主來台採購

▲台灣企業與南亞買主專心洽談。（圖／貿協提供）

▲台灣企業與南亞買主專心洽談。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助我商布局新南向市場，爭取供應鏈商機，外貿協會訂於今年9月25日辦理「2024年南亞商機日」，邀請逾60家印度、孟加拉、巴基斯坦等中大型買主來台，以實體洽談為主、線上洽談為輔的模式，與台灣供應商進行1對1商務洽談，即日起免費開放報名參加洽談會。

本活動邀請超過30家年營業額高於1千萬美元的大型買主，其中包含印度零售業巨頭Reliance Retail、印度最大摩托車製造商Hero MotoCorp、該國重要國際汽車零配件製造及供應商Varroc Group，以及印度航空與國防產業領頭羊Bharat Electronics等知名公司，皆希望於活動期間覓得潛在合作夥伴，亦有買主明確表示欲尋找供應鏈替代方案。

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本次商機日的買主採購項目搭配我產業發展面向，聚焦智慧製造、智慧城市、智慧醫療、智慧生活等產業，包含電動車(含電池、充電器)、汽機車零組件、機械、扣件、資通訊(含電子零組件)、智慧居家（含監控、照明）、消費品等產品。

隨著全球商業活動復甦，本年度上半年，世界銀行於報告中上調印度經濟成長預測至7.5%，亦判斷南亞地區將成為本年度經濟成長最快之地區，成長率調整為6%。同時，IMF也上修對亞洲之經濟成長預估，尤其看好印度，2027年可望成為全球第三大經濟體。

另，我1至6月對印度出口成長率為31.6%，成長速度驚人，潛力無限。南亞地區人口眾多，近年來亦為經濟衝刺期，擁有龐大的內需消費力。現在正是拓展南亞市場、把握供應鏈、去紅化新商機的最佳時機。

「2024年南亞商機日」為台灣企業提供免費商機媒合、熟悉南亞買主採購模式，並與當地企業連結的最佳試金石，貿協歡迎有意參加的企業，踴躍報名參加！

報名網站：https://reurl.cc/YEG29L (9/19報名截止)
採購清單：https://reurl.cc/DjeaE6 (不斷更新)

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關鍵字： 供應鏈移轉商機湧現南亞商機日

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