故宮+外國使節助陣　善愛嘉年華打造企業公益家庭日典範

▲左上圖貿協秘書長王熙蒙蒞臨開幕典禮致詞；右上圖竹田國小帶來的〈繁星〉歌曲表演；下圖2024善愛嘉年華活動揭幕，由國內外貴賓與小朋友心對心擁抱。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與小樹傳愛協會主辦、經濟部國際貿易署指導，以啟發偏鄉孩童多元教育的大型公益活動「善愛嘉年華」，今(3)日起連續兩天於台北南港展覽館1館熱鬧登場。這場慈善活動不僅匯集國內會展、金融、科技、食品烘焙等超過60家企業跨界合作贊助，成為企業公益家庭日的典範。

今年更邀請到聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼王國、吐瓦魯、瑞士、印尼、匈牙利，土耳其及阿曼等8個駐華單位首度參展及擔任講師共襄盛舉，成為活動最大亮點，象徵這場公益活動的影響力已跨越國境界線，也讓今年的盛會意義非凡。

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過去兩年的「善愛嘉年華」活動，共接待800位偏鄉學童、4000個新住民家庭與弱勢家庭，並且有超過4萬人次響應，讓善愛嘉年華逐漸成為一個永續公益平台。期待藉此將善愛及永續理念傳遞出去，為偏鄉孩童創造與世界接軌的機會，帶來更多希望和正向改變。

2024年「善愛嘉年華」以「擁抱心運動 讓愛永續」為主軸，該活動不但獲選為2023年亞洲唯一入圍國際展覽業協會(UFI)「永續發展獎」的活動，今年新增的活動特色如首度參展的國立故宮博物院VR專區、無人機入門教學，AI桌球機器人實戰、寶可夢卡牌新手教室、匹克球體驗區、及聖克里斯多福及尼維斯、匈牙利、阿曼、印尼及土耳其等各國代表於兩日活動中帶來異國風情文化的攤位展示與精彩課程，將帶領偏鄉兒童開拓全新視野，也為我國推動ESG的社會關懷的影響力增加更多國際曝光度。

▲左上圖貿協董事長黃志芳特別錄製影片致詞，以繪本《抱抱》呼應今年「擁抱心運動 讓愛永續」主題，右上圖駐台使節參觀蝴蝶夫人攤位，進行跨文化交流；下圖善愛嘉年華正式啟動。（圖／貿協提供）

外貿協會董事長黃志芳特別錄製影片致詞，巧妙引用英國作家傑茲．阿波羅的繪本《抱抱》，呼應今年「擁抱心運動 讓愛永續」主題。黃志芳強調，真摯的擁抱能傳遞深厚情感，並鼓勵大眾在生活中敞開心胸，擁抱他人，藉此建立友誼、分享人生。

外貿協會秘書長王熙蒙出席開幕致詞時表示，本次活動匯集身心靈、科技與藝術等啟發課程，相信能開啟偏鄉孩童的活力與智慧，打造教育綠洲，為下一代開創美好未來。尤其本活動在持續獲得國際永續管理認證的南港展覽館舉辦，讓這項活動更有意義。此外，也特別感謝駐台使節及各界夥伴鼎力相助，讓活動影響力無遠弗屆。

今年活動規劃8大展區－包含無框架教室區、心靈藝術殿堂、科學探索基地、親子互動同樂、食農教育專區、健康運動體驗、善善聯手專區與愛的幸福市集，提供闖關遊戲、恐龍來襲同樂區、氣墊樂園、超高人氣的拼圖館等親子活動及各式精彩現場表演。

此外，無框架教室更有「國家級」單位進駐，如國立故宮博物院呈現有趣的VR體驗專區；讓全世界看見台灣蝴蝶之美的「蝴蝶夫婦」，帶來小小神農氏百草及賞蝶趣等課程，帶領民眾認識昆蟲的生存與環境保護的關係；旅行好農則設立「食農教育專區」，透過小農分享、農民小故事及手作體驗等，讓孩童了解食農教育的根本，喚醒永續飲食的重要性。

外貿協會除致力推廣台灣重要經貿活動，更長期實踐ESG理念，其中「善愛嘉年華」便是社會關懷的具體展現。值得一提的是，受經濟部委託營運的南港展覽館本身為綠建築展覽館，擁有ISO 50001能源管理系統及ISO 20121活動永續管理系統等多項國際標準認證，2023年更發布了國內會展界第一本永續報告書。這場「善愛嘉年華」在南港展覽館舉辦，更彰顯ESG軟硬力量結合的影響力。

貿協期藉此活動拋磚引玉，讓愛在社會中持續擴散到每一個角落。「2024善愛嘉年華」將持續至8月4日，歡迎社會大眾購買入場券贊助參加，也分享給親朋好友，共同創造持續性的社會影響力。活動結餘將投入關懷偏鄉孩童的教育推廣及傳愛進校園公益活動。活動購票連結：https://pse.is/62k84a