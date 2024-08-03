加油中千萬發票！獎落「這縣市」

輝達新AI晶片遭曝推遲至少3個月 波及微軟、Meta等大客戶

據外媒《The Information》報導，兩名知情人士透露，由於設計缺陷， 輝達（NVIDIA）將推出的AI晶片Blackwell將推遲三個月或更長時間，這一變動可能會影響Meta Platforms、谷歌和微軟等客戶，這些客戶總共訂購了價值數百億美元的晶片。

台股本周遭外資提款千億 重砍4檔人氣ETF

台股昨（2）日在黑色星期五籠罩下，終場暴跌1004.01點，收在21638.09點，成為台股史上首次單日下跌千點的紀錄，且外資也重砍台股，單日賣超966.59億元，刷新紀錄，本周大幅減碼1191.67億元，為今年來單周賣超第3大，賣超前十檔股票中包含4檔人氣ETF以及面臨900元關卡保衛戰的台積電（2330）。

日圓強升！現鈔「0.2276」揪心價 10萬台幣晚3周少換5萬日圓

美2日公布就業報告欠佳，引發投資人對經濟衰退的憂慮，加重市場認為Fed（聯準會）將擴大降息預測，美元指數大跳水，跌破104，日圓兌美元進一步升值見146價位，日圓換匯也更貴了，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（3）日見到0.2276元，若與三周前、7月11日的換匯低點0.2046元相較， 換新台幣10萬元，就少換了4萬9391日圓。

大肅殺來了！美、台股暴跌 謝金河：金融市場持續大修正

台股2日大跌1004點，成為巷議街頭的熱門話題，大家都在討論這個跌勢會到什麼時候？財信傳媒董事長謝金河今（3）日在臉書上表示，大肅殺來了，每年的第三季是投資人比較難熬的時刻，逢上市公司繳交半年報的時刻，英特爾股價重摔，市值僅與鴻海（2317）相當；輝達（NVIDIA）是此波AI股回檔修正根源，這段金融市場的大修正可能會持續一段時間，變數釐清後，股價調整合理後，市場重新洗牌再出發。

郭明錤釋NVIDIA利空消息 認GB200面臨許多設計與生產挑戰

知名分析師郭明錤在最新貼文中表示，儘管AI伺服器未來數年的成長趨勢仍正向，但短期來看，當相關股票已大部分反映NVIDIA GB200 NVL36/72對供應鏈貢獻之樂觀預期並大漲之際，至少短期的投資決策就需要考慮更多層面而非僅依靠供應鏈調查。

三商家購H1獲利翻倍 每股賺0.83元

三商家購（2945）公告上半年財報，合併營收為68.5億元，營業毛利為18.5億元，EPS為0.83元，與去年同期相比，獲利幾乎翻倍成長。

「全基因檢測」提早發現疾病！學者專家憂：投保權益恐加倍困難

台灣醫療技術進步，「全基因檢測」精準醫療可以幫助民眾及早發現潛在健康風險而預防疾病，但保險法專家、醫師皆提醒，台灣保險制度尚未有能力接軌，當民眾得知健康缺陷後能否預防或改善、還是造成投保困難或保費昂貴的不公平待遇，將進一步加劇未來風險管理的隱憂。

台積電ADR暴跌5.26％ 美股收黑610點

美國就業報告欠佳，引發投資人對經濟衰退的憂慮，美股今天收黑。台積電ADR暴跌5.26％、收149.86美元。

聯發科6日價差155元 並列14檔注意股

證交所今（2）日公布14檔注意股，其中IC設計廠聯發科（2454）近6個營業日起迄2個營業日收盤價差達155元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最低者，因此被列為注意股。

台灣虎航H1獲利翻倍 每股賺3.42元

台灣虎航（6757）今（2）日董事會通過上半年財報，合併營收為82.14億元，年增50.1％；合併營業盈餘為21.08億元，年增94.7％；稅前淨利為19.3億元，稅後淨利為15.34億，年增逾100.6％，EPS為3.42，營收及獲利都創同期新高。