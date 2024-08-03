ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

加油中千萬發票！獎落「這縣市」

▲▼中油佳隆站。（圖／翻攝Google Maps）

▲尚隆加油站昌隆分公司。（圖／翻攝Google Maps）

記者楊庭蒝／綜合報導

財政部在1日公告5-6月統一發票大獎中獎清冊，千萬特別獎中獎號碼為「86396830」開出15張中獎發票。根據最新公布中獎清冊，有民眾花了106元加油就抱回千萬大獎。

▲▼5~6月統一發票千萬大獎。（圖／財政部提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

從113年5-6月統一發票千萬獎清冊可以看見，有幸運兒透過加油抱回千萬大獎，得獎地點位於新竹市東區公道五路3段669號的尚隆加油站昌隆分公司。

財政部指出，領獎期限自8月6日起，只能領到11月5日，得獎人要記得兌領，不要與財神爺擦身而過。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 發票中獎加油站千萬大獎幸運兒

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

輝達新AI晶片遭曝推遲至少3個月　波及微軟、Meta等大客戶

輝達新AI晶片遭曝推遲至少3個月　波及微軟、Meta等大客戶

據外媒《The Information》報導，兩名知情人士透露，由於設計缺陷， 輝達（NVIDIA）將推出的AI晶片Blackwell將推遲三個月或更長時間，這一變動可能會影響Meta Platforms、谷歌和微軟等客戶，這些客戶總共訂購了價值數百億美元的晶片。

2024-08-03 13:33
台股本周遭外資提款千億　重砍4檔人氣ETF

台股本周遭外資提款千億　重砍4檔人氣ETF

台股昨（2）日在黑色星期五籠罩下，終場暴跌1004.01點，收在21638.09點，成為台股史上首次單日下跌千點的紀錄，且外資也重砍台股，單日賣超966.59億元，刷新紀錄，本周大幅減碼1191.67億元，為今年來單周賣超第3大，賣超前十檔股票中包含4檔人氣ETF以及面臨900元關卡保衛戰的台積電（2330）。

2024-08-03 12:15
日圓強升！現鈔「0.2276」揪心價　10萬台幣晚3周少換5萬日圓

日圓強升！現鈔「0.2276」揪心價　10萬台幣晚3周少換5萬日圓

美2日公布就業報告欠佳，引發投資人對經濟衰退的憂慮，加重市場認為Fed（聯準會）將擴大降息預測，美元指數大跳水，跌破104，日圓兌美元進一步升值見146價位，日圓換匯也更貴了，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（3）日見到0.2276元，若與三周前、7月11日的換匯低點0.2046元相較， 換新台幣10萬元，就少換了4萬9391日圓。

2024-08-03 10:48
大肅殺來了！美、台股暴跌　謝金河：金融市場持續大修正

大肅殺來了！美、台股暴跌　謝金河：金融市場持續大修正

台股2日大跌1004點，成為巷議街頭的熱門話題，大家都在討論這個跌勢會到什麼時候？財信傳媒董事長謝金河今（3）日在臉書上表示，大肅殺來了，每年的第三季是投資人比較難熬的時刻，逢上市公司繳交半年報的時刻，英特爾股價重摔，市值僅與鴻海（2317）相當；輝達（NVIDIA）是此波AI股回檔修正根源，這段金融市場的大修正可能會持續一段時間，變數釐清後，股價調整合理後，市場重新洗牌再出發。

2024-08-03 09:45
郭明錤釋NVIDIA利空消息　認GB200面臨許多設計與生產挑戰

郭明錤釋NVIDIA利空消息　認GB200面臨許多設計與生產挑戰

知名分析師郭明錤在最新貼文中表示，儘管AI伺服器未來數年的成長趨勢仍正向，但短期來看，當相關股票已大部分反映NVIDIA GB200 NVL36/72對供應鏈貢獻之樂觀預期並大漲之際，至少短期的投資決策就需要考慮更多層面而非僅依靠供應鏈調查。

2024-08-03 06:00
三商家購H1獲利翻倍　每股賺0.83元

三商家購H1獲利翻倍　每股賺0.83元

三商家購（2945）公告上半年財報，合併營收為68.5億元，營業毛利為18.5億元，EPS為0.83元，與去年同期相比，獲利幾乎翻倍成長。

2024-08-03 06:00
「全基因檢測」提早發現疾病！學者專家憂：投保權益恐加倍困難

「全基因檢測」提早發現疾病！學者專家憂：投保權益恐加倍困難

台灣醫療技術進步，「全基因檢測」精準醫療可以幫助民眾及早發現潛在健康風險而預防疾病，但保險法專家、醫師皆提醒，台灣保險制度尚未有能力接軌，當民眾得知健康缺陷後能否預防或改善、還是造成投保困難或保費昂貴的不公平待遇，將進一步加劇未來風險管理的隱憂。

2024-08-03 06:00
台積電ADR暴跌5.26％　美股收黑610點

台積電ADR暴跌5.26％　美股收黑610點

美國就業報告欠佳，引發投資人對經濟衰退的憂慮，美股今天收黑。台積電ADR暴跌5.26％、收149.86美元。

2024-08-03 06:14
聯發科6日價差155元　並列14檔注意股

聯發科6日價差155元　並列14檔注意股

證交所今（2）日公布14檔注意股，其中IC設計廠聯發科（2454）近6個營業日起迄2個營業日收盤價差達155元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最低者，因此被列為注意股。

2024-08-02 23:00
台灣虎航H1獲利翻倍　每股賺3.42元

台灣虎航H1獲利翻倍　每股賺3.42元

台灣虎航（6757）今（2）日董事會通過上半年財報，合併營收為82.14億元，年增50.1％；合併營業盈餘為21.08億元，年增94.7％；稅前淨利為19.3億元，稅後淨利為15.34億，年增逾100.6％，EPS為3.42，營收及獲利都創同期新高。

2024-08-02 20:10

讀者迴響

熱門新聞

大肅殺來了！美、台股暴跌　謝金河：金融市場持續大修正

一家四口「玩日本5天噴25萬」　他挺國旅：墾丁不用20萬

台股崩殺1004點　金管會回應了

台積電ADR暴跌5.26％　美股收黑610點

美股「黑色星期五」！道瓊跌超900點

看好NVIDIA AI伺服器液冷需求　外資點名兩台廠受惠

聯發科6日價差155元　並列14檔注意股

7檔月月配台股ETF除息開獎！　00929、00936年化殖利率破10%

郭明錤釋NVIDIA利空消息　認GB200面臨許多設計與生產挑戰

即／美股再殺！道瓊、納指跌超400點　台積電跌5%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366