首批退稅收不到　財政部曝5關鍵「入帳不知退稅款」

▲所得稅申報示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年5月申報的綜合所得稅首批退稅金額高達558億元，表定上周四（7月31日）撥款入帳，不過網路上出現許多「沒收到退稅款」的聲音，財政部賦稅署彙整5大可能因素，呼籲符合首批退稅資格的民眾多加注意。

財政部指出，共有342萬人領到558億元退稅款，退稅金額創新高，但網路討論區等處都有「沒收到退稅款」的聲音，賦稅署官員指出，5大可能因素包括：

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1、經查看留言，留言則數雖不少，有些可能沒收到，但有些可能只是跟著說

2、另洽國稅局了解，已如期退稅，大部分民眾應該收到了，可能是少數個案。

3、實務上民眾希望趕緊收到退稅，7/31一到就查帳戶，但因銀行排程，所以每年多少會收到這類疑問，通常請他過2天再查查看帳戶

4、因有時申報與實際退稅金額有差異，民眾不知是退稅款

5、建議民眾有疑問，可洽詢所轄國稅局，免費語音服務電話：0800-000-321

有網友在decard討論版上指出，自己前一年度設定成功退稅的帳戶，今年查詢後發現銀行以「格式不對無法入帳」為由，款項沒有匯入指定帳戶中，不過國稅局指出，這類案例國稅局還是會改採寄送退稅憑證（或退稅支票）執行，通常需要7個工作天，稅官強調「錢一定有辦法到民眾手中」，國稅局也提醒，退稅「只進不出」，如果有人用轉帳匯款的名義要求民眾追加匯款，極有可能是詐騙。

國稅局也提醒，民眾收到退稅憑單以後，要在113年9月30日前儘速兌領。退稅憑單金額未達5000元者，可攜帶國民身分證、印章及退稅憑單向憑單上所列臺灣銀行指定營業單位兌領現金；金額達5000元未滿20000元者，則須利用金融機構或郵局之存款帳戶提出交換領取退稅款；金額達20000元以上者，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立的存款帳戶。



財政部指出，符合首批退稅資格的人有3類，包括：

一、5月報稅期間採網路申報的退稅案件。

二、符合稅額試算並以線上或電話語音確認的退稅案件。

三、符合稅額試算並於113年5月10日前以書面方式向戶籍所在地國稅局確認的退稅案件。