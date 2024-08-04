貿協型男黃志芳百變穿搭　走秀及各種角色扮演難不倒他

▲黃志芳在印度台灣形象展以莫迪裝內搭長袍，與台印雙方舞團合跳Bo Bi(保佑)的終曲。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳可以說是貿協型男，也是百變董事長。過去貿協幾任董事長幾乎天天都是西裝領帶，而黃志芳各種不同的場合有不同的穿搭，充分展現創意與活力。

他在出席與科技業有關的活動的時候，穿的是淺色西裝外套內搭休閒T恤；到印尼主持台灣形象展，穿的是印尼蠟染傳統服；在歐洲台灣形象展，穿上歐洲紳士正統西裝；在印度台灣形象展穿莫迪服(Modi's Vest)內搭長袍(kurta pyjama)；在年度記者會上談AI科技，穿的是格子獵裝外套；年終晚會扮的是航海王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲與AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士(左)見面，黃志芳穿淺色外套內搭黑色T恤。（圖／貿協提供）

黃志芳能駕馭各式服裝，靠的是維持良好的身材，身高170公分，體重66公斤，身上看不到贅肉，每天運動、爬樓梯(34層)，今年5月第二次參加「台北 101 垂直馬拉松世界冠軍賽」，以25分55秒的優異成績完賽，創下比上次參賽27分23秒更好的紀錄。

黃志芳點子多，勇於嘗試，在自行車展騎車上舞台；在台灣形象展搭配舞者一起跳BO Bi(保佑)；介紹元宇宙的記者會上與虛擬的人物對話；為電腦展推出的乖乖等聯名商品，與員工一起輕鬆走秀。

▲黃志芳穿上印尼蠟染傳統服主持印尼台灣形象展，印尼政商界讚不絕口。（圖／記者張佩芬攝）

黃志芳個性隨和，不論是國際友人、員工與媒體朋友，都要大家喊他James，他主持的「James On Air」影音節目每月第四周周四下午在三點在YouTube播出，有關台灣醫療與健康保健的系列話題，熱門題目有超過9.6萬次的點閱率的紀錄。

貿協今年二月辦公室完成改裝，主管辦公室縮小，公共空間、健身房等加大，多功能的Sky Square可以開會、演講、扮PARTY，旁邊的咖啡吧檯，員工有好表現時領到的TAITRA COIN，可以飲料點心，還可點名要James幫忙沖一杯拿鐵。

▲黃志芳形容自己是「野孩子」，在年終晚會扮演「航海王」時，可以看出他雀躍的心情。（圖／記者張佩芬攝）

擁有74年歷史的外貿協會，在黃志芳帶領下，像新創事業、像科技公司，從數位化、元宇宙到AI應用，黃志芳自己認真學習，也要員工認真學習，幫員工開AI課程，接著開企業AI CEO工作坊，引領企業高層，找出最佳的AI策略與工具。

黃志芳不光穿衣有品味，在工作上也引領潮流，不斷推陳出新，自詡為「航海王」的他，成為業界真正的領航者。