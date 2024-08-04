438萬人緊盯！19檔台股ETF接棒除息　00900年化殖利率破18%奪冠

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

19檔台股ETF本月配息，438萬股民緊盯填息實力。《ETtoday新聞雲》盤點各家投信公告配息結果發現，只有8檔年化配息率在2位數，其中復華台灣科技優息（00929）、台新永續高息中小（00936）兩檔月月配產品年化分配率超過11%，分配率輾壓4檔半年配台股ETF，不過19檔台股ETF中，年化分配率最高的仍是季配型富邦特選高股息30（00900），因每股配發0.719元，換算年化分配率來到18.37%，領先群雄。

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▲19檔台股ETF接力除息，可點圖放大。（資料來源：CMoney、集保；製表：ETtoday新聞雲）

00929去年6月9日才上市，身為首檔月月配ETF，每次配息都成為市場話題，這次每股配發0.18元，雖然是連續2次配發相同金額，不過因為台股回檔股價下滑，進場參與除息的門檻降低，年化殖利率推估值衝破11.23%，成為月配冠軍。

不過00929並非受益人最多的月配型台股ETF，依照集保統計，元大台灣價值高息（00940）擁有92.89萬受益人，這次配發0.05元，與前次相同。00940在8月2日收盤價9.63元，仍價為月配型台股ETF中最低。

而季配型台股ETF當中，以富邦特選高股息30（00900）每股配0.719元，8月2日收盤價15.66元、推估年化配息率18.37%最高，另外復華富時高息低低（00731）每股配3.38元，以收盤價75.8元估計，年化殖利率也有17.84%，緊追在後。