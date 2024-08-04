0056、00878、00919超狂加薪表公開！　不到105萬月領1萬

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
文／知美Jimmy
0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！
(2024年08月00878配息0.55元版本)
▲▼0056、00878、00919月領1～10萬利息試算。（圖／知美Jimmy，下同）
2024年07月31日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第三季配息，預計配發現金股利0.55元，利用公告當天的收盤價格22.97元計算，單季配息率2.39%，年化配息率9.58%。
超乎預期配發0.55元，主打穩定配息、穩定填息的00878，這次配息繼續創新高，年化配息率高達9.6%，應該又跌破不少觀眾朋友的眼鏡，00878不只配息表現亮眼，7月份更是調降保管費0.035%-->0.030%，降低投資人的內扣費用更有感覺，知美持續定期定股，每個月月底買進一張00878，目前總共持有20張，預計這次可以領到 1萬1000元的配息，每個月投入2萬元聽起來很簡單，但要持續19個月不容易，尤其過程中一路看著領到手的配息，從最初的幾百元、幾千元突破到1萬元，內心真的是會有滿滿的成就感。
00878本次配息資訊如下：
配息金額：0.55元
最後買進日：2024年08月15日
除息日：2024年08月16日
配息日：2024年09月11日
0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！
0056元大高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表
想要月配1萬，年配12萬，需要持有28.038張，總成本107萬5819元
想要月配3萬，年配36萬，需要持有84.113張，總成本322萬7416元
想要月配10萬，年配120萬，需要持有280.374張，總成本1075萬7951元
00878國泰永續高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表
想要月配1萬，年配12萬，需要持有54.546張，總成本125萬2922元
想要月配3萬，年配36萬，需要持有163.637張，總成本375萬8742元
想要月配10萬，年配120萬，需要持有545.455張，總成本1252萬9102
00919群益台灣精選高息ETF，平均月領1~10萬元配息表
想要月配1萬，年配12萬，需要持有42.858張，總成本104萬4021元
想要月配3萬，年配36萬，需要持有128.572張，總成本313萬2014元
想要月配10萬，年配120萬，需要持有428.572張，總成本1044萬0014元
＊0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算
＊不保證未來現金股利金額、配息不一定填息
＊歷史績效僅供參考，不保證未來獲利
＊投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控
＊粉專內容無提供任何投資買賣建議
＊投資有風險，買賣前請自行判斷
本文由知美Jimmy授權，不可轉載
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