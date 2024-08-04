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房貸緊縮！八大行庫本月追回新青安百億優貸款　民營設3關卡緩借

▲看屋示意照，非當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

▲看屋示意照，非當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

「我3年前房貸繳清塗銷，按理說有借有還信用很好，可是土地銀行卻認為我還完又借是炒房，不肯借錢給我。」、「以為頭期款存夠了，結果最近跑銀行申請貸款，銀行直接說只能貸鑑價7成，且屋主2年前就向同間銀行申請增貸，只能用當時的鑑價核算7成，算算只有我成交價的6成而已，究竟誰會準備4成頭期款買房啊？？？」

政府穩定房市工具還沒完全出爐，但公、民營銀行房貸授信明顯緊縮。據行庫主管透露，本月台銀、土銀等8家泛公股銀行董事會將確認新青安違約戶優貸授信追回情形，首波影響金額超過百億元。

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不受財政部影響的民營銀行也加入緊縮行列，銀行主管指出，多家銀行已更新房貸內規，想借房貸之前要「過3關」，1、搭售保險等其他理財商品，往來資產要超過千萬；2、借款等待期從過去近1個月拖為2至3個月；3、利率調高，已有銀行拋出首購利率3%起跳。

PTT討論版上也持續熱議，「我向國X銀行借款，他們要求要先買保險，才能辦房貸」、「台X銀行打了兩家都說只能貸6成」、「凱X銀、永X銀跑好多家分行都已沒額度不撥款」、「聯X銀行排到9/5，幾天後可能會排到9月中，現在首購3%起」、「玉X銀往來資產限1000萬元以上」…

「央行提高存款準備率、金管會檢討銀行法《72-2》授信警戒，然後財政部又檢討新青安，對我們影響很大。」行庫主管表示，7月本來是新成屋分戶貸款高峰，如今資金緊峭，間接壓縮中古屋房貸授信的空間，有意買房的人聽到房貸難辦，選擇撤斡旋或毀約不買，也有人轉向不受《72-2》規定影響的農漁會辦理貸款。

財政部日前公告首波新青安查核，共有1502件不符合自住使用，其中出租1332件、人頭戶170件，據透露，八大行庫違約件數落在150件至500件之間，且違約件多為「貸好貸滿一千萬」的案例，單一行庫影響優惠貸款授信餘額多在十多億元以上，必須陳報董事會說明異動情形。

「出租案件抵賴不掉。」行庫主管透露，今年5月所得稅申報有不少人選擇房租扣除，另外也有人使用了住宅補貼，這些動作都會讓房東無所遁形，銀行得以確認為新青安違約戶。另外，行庫在事前審核上也更加謹慎，113年6月單月核貸戶數為7244戶，核貸金額567.70億元，分別較上（5）月減少12.44%、10.74%。

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關鍵字： 房貸銀行

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