國壽教戰樂齡投保術　寵愛男神晚美人生

▲國泰人壽專為銀髮族爸爸量身打造「康愛守護專案」，補強癌症及長照保障。

圖、文／國泰人壽提供

全天下的爸爸們辛苦了！國泰人壽延續樂齡季「陪伴」的概念，持續寵愛樂齡男神成就晚美人生！2025年台灣將邁入超高齡社會，面對依舊帥氣的熟齡老爸，建議可透過保單規劃，好好體貼爸爸大半輩子的打拚與付出，在這特別的時刻送上最安心的禮物。

根據衛福部統計，癌症連續42年蟬聯十大死因首位，且癌症死亡人數多集中於55歲以上，約佔整體87%，此外，《2022年癌友自費調查報告》顯示，約有25%第三期至第四期癌症患者治療自費金額高達100萬元以上，其中標靶治療更為主要負擔項目。隨著超高齡時代來臨，台灣長照需求人數也將於2026年突破百萬人，且根據衛福部資料，全台失能人口高達62.8%為後天疾病所致，顯見防癌及長照的需求準備刻不容緩。

新時代樂齡投保術 Hold住人生下半場

國泰人壽為滿足樂齡族群保障需求，專為銀髮族爸爸量身打造「康愛守護專案」，補強晚年常見的癌症和長照保障缺口。以50歲男性投保基礎款方案為例，保障包含「醫心康愛防癌定期健康保險(外溢型)(實物給付型保險商品)」20年期保額3萬元，以及「樂齡守護長期照顧定期健康保險(外溢型)(實物給付型保險商品) 」20年期保額3萬元，年繳保費83,095元(含自動轉帳1%保費折減)，即可享有雙重防護網。

若55歲時不幸罹患初期癌症，即可領取15萬元癌症保險金以支應治療所需的費用，後續如病情惡化轉為重度癌症，扣除已領取的保險金，可再獲得21萬元癌症保險金，且在治療過程中經醫生評估後使用標靶藥物治療，能額外領取36萬元補助保險金，每年還可再領取癌症追蹤照護保險金36萬元，最多領5年共180萬元，協助保戶掌握抗癌黃金治療期。

此外，若65歲時發生疾病或意外，經醫生判定符合長照狀態，即可領取長期照顧一次保險金18萬元，以支應長照初期所需購置的輔具及照護用品費用，如後續每年生存且符合長照狀態，可持續每年領長期照顧分期保險金36萬元，最長可領10年，總計下來，保戶最高可享630萬元抗癌長照雙帳戶，有效減輕鉅額醫療及照護負擔，成為年老後最安心的後盾，提前預約霸氣老爹安穩無憂的「晚」美人生。

測測腦年齡檢測服務 助預防失智風險

除了送給心愛的爸爸一份滿載愛意的禮物，國泰人壽也陪伴樂齡族群預防失智風險，聯合工研院合作推出認知功能檢測服務「測測腦年齡」，經高雄榮總高齡醫學中心驗證，僅需短短15分鐘就能知道大腦年齡，可作為早期認知功能風險評估的參考工具。即日起至9月底，民眾只要打開國泰人壽APP就能立即體驗！「銀」領爸爸未來的幸福，就從現在開始！