台航「台譽輪」交船　今年四艘新船毛利率都是三成以上

▲左二起台航董事長劉文慶親自主持兩艘新船命典禮，邀請其夫人林惠貞擔任命名擲瓶。（圖／台航提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣航業公司(2617)委由日本名村造船所建造之4萬噸級原木船「台譽輪」，今(6)日順利交付並即刻投入該公司營運船隊。台航今年共有四艘新船交船，今日這艘是第三艘，簽有一年期半浮動式長約，另三艘都是簽兩年半浮動式長約，毛利率在三成以上，市場運價如果走高，獲利還會加碼。

台航公司表示，此次共向日本名村造船所訂造兩艘4萬噸級原木船，由於兩艘船舶交船時間點過於接近，已於7月下旬「台禮輪」交付時統一辦理命名交船典禮，典禮由董事長劉文慶親自主持，除了邀請劉董事長夫人林惠貞擔任命名擲瓶人外，並邀請大發柴油機株式會社木下茂樹會長等貴賓共同出席觀禮。

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劉文慶指出，考量公司船隊營運多元化及日後營運彈性所需，本次選擇訂造原木船，相信對於提昇公司競爭力、增裕營收及獲利等方面將有實質助益。

此外，原木船相較傳統型散裝貨輪需要有豐富操作經驗的船員，劉董事長特別利用此次前往日本參加命名交船典禮之際，不僅攜帶台灣名產慰勞即將上船服務的中國籍船長與輪機長，更邀請一起參加相關典禮儀式，冀望其在船期間能竭盡所能，平安順利完成交辦之運務。

截至目前為止，台航公司今年度已有3艘新造船投入營運船隊，9月份尚有1艘6.4萬噸級新造散裝貨輪交付，前兩艘是4萬噸原木船與6.4萬噸超輕便型船各一艘。另計畫於今年第三季汰售2艘老舊船舶，屆時該公司將擁有21艘、船隊平均船齡不到5年、具備高度競爭力的年輕化船隊。