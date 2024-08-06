首檔「航運ETF」來了！00960大船入港　比AI科技股更具爆發力

▲投資專家表示，近一年航運族群表現比AI科技股更為亮眼。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

就在市場焦點關注AI產業時，「ETF新兵」則聚焦航運股！野村投信6日表示，野村全球航運龍頭息收（00960）已取得核准，是全台首檔「全球航運龍頭」ETF，主要是近一年航運族群表現比AI科技股更為亮眼，更是具爆發力的隱形冠軍。

觀察美股、台股與AI等科技股近一年表現，指數上漲幅度分別為美國標普500（S&P 500）指數22.13%、台股加權指數32.89%、那斯達克指數23.68%表現出色，不過，「NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數」漲幅竟高達37.17%，顯示航運族群表現比科技股更強勁。

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航運股之所以表現亮眼，主要是全球化時代，各國產品透過航運運送的貨物已占全球貿易量約90%以上，航運在經濟活動中扮演著舉足輕重的角色，加上ESG減碳效應，觸發航運脫碳的轉折，成為整個海運業變革轉型的利多催化劑之一。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，全球航運和一般投資人想的「貨櫃三雄」概念與性質完全不同。以00960為例，是全台首檔瞄準全球三大航運類別主題的ETF，一次購足「貨櫃」、「散裝」、「油輪」提供投資人參與全球航運股投資機會。

00960擁有三大優勢。黃宏治說，第一個優勢是「好產業」，航運比起AI更貼近日常生活，因為全球90%的商品貿易，必須依賴航運，加上近來運價飆揚，帶動貨櫃航運族群向好光景。

除了貨櫃外，散裝、能源及油輪也有各自營運旺季。黃宏治指出，從年度股票表現來看，3個次產業也有各自發揮的期間，因此投資人可以在任何時間，進場把握全球航運股的投資機會，觸及更廣泛的投資標的。

第二個優勢是「好百搭」，黃宏治表示，航運股跟主要股市如美股、台股、科技甚至日股的關聯度低，因此在過去數次突發利空擾市時，航運股往往逆勢上漲、扮演撐盤的角色；若搭配作為投資組合，不但有助提高投資潛力，搭配科技股更有助降波動，提升投資效率。

第三個優勢是「好時機」。黃宏治指出，今年第四季是布局航運類股的好時機，因為根據統計，9月進場全球航運龍頭指數並持有3個月的平均表現與投資勝率亮眼，主要受惠年底聖誕跨年購物旺季使廠商提前拉貨潮，當前更有美中新一輪關稅、運河乾旱、中東地緣政治緊張等影響，供不應求料將持續提升全球航運股前景。