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凱米颱風推升蔬果漲價　7月CPI年增2.52％

▲▼颱風接連侵襲台灣，中南部蔬菜產地災損嚴重，市場上葉菜類價格飆漲，高麗菜甚至飆破一顆三百元。（圖／記者湯興漢攝）

▲颱風推升菜類價格飆漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

行政院主計總處今（6）日公布7月CPI月增0.19％、年增2.52％，寫下5個月來新高，主要是受到凱米颱風影響蔬果、食用油、外食費等價格上漲所致；今年前7月平均CPI漲2.3％。另17項重要民生物資7月平均年增0.06％。

主計總處說明，7月CPI年增2.52％，主要是蔬果受到凱米颱風影響而價揚，食用油、外食費等食物類價格鈞上漲，以及房租、掛號費延續漲勢，加上電費、娛樂服務及停車費、機票等交通服務費調漲所致；不過，雞蛋供過於求跌價，抵銷部分漲幅，若扣除蔬菜水果漲1.82％，再剔除能源後核心CPI漲1.84％。

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主計總處指出，觀察7大類中變動影響較大者，食物類漲4.57％最多，主要因水果受去年低基數影響，價格上漲27.23％，蔬菜因凱米颱風供量減少，價格上揚8.58％，食用油漲4.99％、外食費漲2.77％，不過蛋類價格下跌16.27％，抵銷部分漲幅。

此外，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，7月平均年增0.06％；其中，雞蛋年減18.99％、鮮奶年減2.23％、沙拉油調理油年減2.05％；醬油年增3.43％。

 

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關鍵字： CPI物價

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