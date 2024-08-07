台灣食品商機媒合團前進菲泰越　人口紅利與經濟成長商機大

▲越南胡志明市快閃活動吸引民眾拍照。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

菲律賓與越南人口逾億且收入逐年成長，並泰國作為東協僅次於印尼的第二大經濟體，經濟部國際貿易署與外貿協會共同籌組的「台灣食品商機媒合團」首發團，於昨(6)日順利結束，此次活動帶領13家國內食品業者前進菲律賓、泰國與越南拓展市場，與三國156位買主進行519場貿易洽談，並於越南辦理快閃活動，多家業者取得顯著商機。

貿協表示，台灣食品業者以家族式中小企業為主，擁有多代傳承的工藝技術，具備強大的研發與生產能力，產品更新速度快。然而，也因公司規模較小、行銷能力有限，單打獨鬥進軍海外市場並不容易。因此，本次媒合團將集合團體的力量，一起敲開海外通路商的大門，吸引包括拜寧騰能生技、寰宇食品、統喜、橡實堤岸、森業國際、倢萌國際、松井生技、裕馨國際食品及萬壽果等9家業者首次參團。

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這次媒合團業者主打珍珠奶茶及調味料，符合東南亞國家氣候及飲食習慣需求，買主洽談情況十分踴躍，出席的重要買主有菲律賓的LCC、Pantasia Food及Jolliant、泰國的CP B&F Trading、After You Public及Taveephol Product與越南的DH Food、CO.OP及Dai Phat Food，多家業者傳出捷報。

京工興業在7月中舉辦的台北素食展接待的菲律賓買主Sho Da Food Exchange，打鐵趁熱，在洽談會確認 40箱野菇粥訂單，後續將視銷售情況，追加訂單；森業現場接獲泰國買主

Janjaras Food & Confectioner的600公斤椒麻辣椒粉試銷訂單；即時珍奶業者健康樂活獲得在泰國擁有15,000家分店7-Eleven買主CP All Public的青睞，將提供樣品供該公司產品部門同仁確認口味，後續有望取得大單。

本團除於三國辦理一對一媒合洽談外，透過在越南胡志明市舉辦快閃活動，提供樣品與互動遊戲，吸引民眾參觀，掌握當地消費者喜好，同時提高台灣商品知名度，吸引越南胡志明電視台(HTV)前來採訪，活動還沒開始，就有消費者想購買健康樂活動的即時珍奶與京工興業的野菇粥，反映當地民眾對台灣食品的喜愛。

另安排參觀馬尼拉Wofex國際專業食品展觀摩全球食品發展趨勢，考察菲律賓最大購物中心SM Mall of Asia、泰國最大水上市場ICONSIAM暹羅天地購物中心，以及韓國Lotte Mart在越南設立的第一家分店等，協助業者第一手了解市場需求。

年底前，外貿協會還將籌組四個媒合團，前往日本與韓國、星馬與中東、美加及英國、西班牙和法國等重點市場拓銷，積極推廣台灣優質食品，搶攻國際市場商機。

近年國際市場商機蓬勃發展，外貿協會積極帶領台灣業者於海外搶占市場先機，想成為行銷台灣產業的推手，千萬不要錯過今年外貿協會的人才招募資訊，貿協將提供您一個飛向世界發展長才的機會。這是轉換職場跑道、突破自我的最佳時機！我們的夢想專機將於今年10月30日開航，填寫線上表單可優先領取報名簡章唷!