ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

全球投資人損失慘重！　國泰投信總座喊話「台股沒有看空理由」

▲國泰投信總經理張雍川（右）及00878基金經理人游日傑看好台股後市。（圖／國泰投信提供）

▲國泰投信總經理張雍川（右）及00878基金經理人游日傑看好台股後市。（圖／國泰投信提供）

記者楊絡懸／台北報導

國際股市面臨賣壓潮，全球投資人損失慘重，對此，國泰投信總經理張雍川7日表示，台股過去第三季大多呈現震盪走勢，此次遇到戰爭、政治及經濟衰退疑慮多個雜訊影響，拉回幅度較預期來得深，投資人應趁此時靜下心來，檢視資產配置，以下月降息機會極大來看，資金應會流入債市，尋找避風港。

中東情勢升溫、美國失業率走高、美國財報周表現低於預期，市場壞消息頻傳。張雍川指出，美國多個經濟數據開始呈現衰退情勢，加上國際政局不穩，接下來進入台股財報月，低檔還會有震盪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過危機也將是轉機，他認為，投資人謹守理財紀律，定期定額投入市場，才有逢低進場的優勢，「台股基本面無虞，沒有看空的理由。」

國泰永續高股息（00878）經理人游日傑也指出，儘管台股震盪，但ETF成交量卻持續創高，包括高股息ETF、債券都很搶手，而且是「逢低進場」的資金。他建議，投資人低點布局是對的觀念，但分批布局、而非單筆投入，才能分散風險。

國泰投信ETF研究團隊認為，2023年多檔高股息ETF跑贏大盤，引發今年初的高股息搶購熱潮，但今年上半年以來台股漲多，以市值型ETF表現較為亮麗，即使目前處在台股急跌震盪的環境中，長線來看卻是進場的不錯時機，接下來的投資方向應兼顧「防禦」與「攻擊」。

在股市方面，國泰投信認為，可透過高股息ETF搭配市值成長型ETF，打造攻守兼備的投資組合，並搭配部分債券ETF，作為投組的安全氣囊。

以國泰投信發行的ETF為例，「防禦」部位的高股息ETF可配置國泰永續高股息（00878），有股息作為下檔保護；搭配「科技市值型ETF」國泰台灣5G+（00881），成分股囊括AI、Apple供應鏈，近期雖有較大的拉回，但在長線趨勢不變下，台、美股未來表現仍將重回基本面連動，現在反而是撿便宜的時機。

國泰投信指出，從上游IC設計、中游IC及晶圓製造、檢測設備等，到下游封裝測試、模組跟通路等，擁有全球最完整的半導體產業聚落及分工，是AI商機的主要受惠者，00881成分股中有高達8成以上是AI及Apple關鍵供應鏈，是少數有雙A順風車，價位還在2字頭的科技市值型ETF。

值得注意的是，00878、00881這2檔ETF都是8月準備除息，最後買進日皆為8月15日。

至於美國經濟數據放緩，市場預期下月可能就會開始降息，且債券ETF價格已開始反應，張雍川表示，債券ETF替投資人打包上百檔優質債券，會比購買單一公司債風險更為分散。

他說，選擇債券時，除了要看殖利率，也應留意流動性、違約率和溢價情形，像是國泰投資級公司債（00725B），或是國泰20年美債（00687B），都是目前的熱門標的。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 投資台股ETF債券國泰投信張雍川

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

MSCI季度調整下周公布　鈊象、健策列入成分股機率高

MSCI季度調整下周公布　鈊象、健策列入成分股機率高

指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整將於下周二（13日）凌晨公布結果，並於8月30日尾盤生效，統一投顧研究部預期，鈊象（3293）、健策（3653）納入成分股的機率高，但華邦電（2344）、寶成（9904）市值排名落後，需提防遭移除的風險，至於台股權重小幅調降。

2024-08-07 14:09
日央副總裁「市場不穩定不升息」　日股逆轉強彈大漲千點

日央副總裁「市場不穩定不升息」　日股逆轉強彈大漲千點

日本銀行（Bank of Japan, BOJ；央行）副總裁內田真一（Shinichi Uchida）今（7）早談話暗示日本央行在市場不穩定下不再升息，帶動日股從下跌逆轉強彈3%，指數大漲逾千點，站上35000點，日圓兌美元走貶，匯價見147字頭。

2024-08-07 10:17
台積電漲40元收最高920　台股續反彈794點、史上收盤最大漲點

台積電漲40元收最高920　台股續反彈794點、史上收盤最大漲點

受到美國股市上揚表現激勵，台股今（7）日開高走高，終場大漲794點來到21295.28點，創史上收盤最大漲點，漲幅3.87％，成交量4433.24億元，指數在本周一重挫後，連2個交易日反彈逾1400點。

2024-08-07 13:39
10萬人嗨領配息！00946填息達陣　每張領67元

10萬人嗨領配息！00946填息達陣　每張領67元

受益人數超過10萬人的群益科技高息成長（00946）今（7）日是上市以來首配息的除息交易日，每張配發67元（每股配0.067元），伴隨台股連2日飆漲，00946今日除息交易，開盤20分鐘即順利完成填息。

2024-08-07 11:09
「妖股」美超微毛利率創低！盤後重摔14%　股票擬1拆10

「妖股」美超微毛利率創低！盤後重摔14%　股票擬1拆10

被稱為AI妖股的美超微（Supermicro）週二公布2024財年第四財季財報，不過低於分析師預期，但由於對AI需求持續創高，因此還是給出樂觀營收展望，同時，美超微也宣布股票將要拆分，董事會已批准10比1的股票拆分計畫，預計將於10月1日生效。

2024-08-07 10:41
台股強彈700點！4檔千金股漲停　股王信驊重回4000元

台股強彈700點！4檔千金股漲停　股王信驊重回4000元

台股今（7）日續強彈，指數大漲逾700點，重新站回21000點，千金股回升至13檔，其中股王信驊（5274）、世芯-KY（3661）、祥碩（5269）、川湖（2059）4檔強攻漲停，信驊股價重回4000元，今日漲停、一張賺38萬元。

2024-08-07 12:01
黃仁勳概念股一片亮紅「10檔強勢漲停」　台股2天反彈逾1400點

黃仁勳概念股一片亮紅「10檔強勢漲停」　台股2天反彈逾1400點

台股7日早盤大漲766.09點，最高來到21,267.11點。市場暫時退卻對美國經濟可能衰退的擔憂，台股連2天反彈逾1,400點，「權值三王」也同步彈升，「黃仁勳概念股」一片亮紅更有10檔強勢拉漲停。不過法人則提醒，跌深反彈走勢，仍須注意外資的賣壓。

2024-08-07 11:44
台股ETF受益人922.7萬「續創23周新高」　一表看最夯10檔

台股ETF受益人922.7萬「續創23周新高」　一表看最夯10檔

投資人無畏台股震盪，台股ETF愈跌愈買，總人數穩站900萬人大關。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加13萬597人，來到922萬7,003人，為連續23周創新高。

2024-08-07 10:11
矽統換股併購利多　紘康開盤飆漲停、2.8萬張排隊等買

矽統換股併購利多　紘康開盤飆漲停、2.8萬張排隊等買

兩家IC設計廠矽統（2363）與紘康（6457）昨日公告進行股份轉換，由矽統發行新股為對價取得紘康百分之百股權，兩家公司在經過昨日停牌後今（7）日恢復交易，紘康開盤即飆漲停至54.1元，排隊買單超過2.8萬張，矽統則一度漲至72.9元，漲幅逾6%。

2024-08-07 10:55
AI伺服器熱！川湖上半年大賺近3個股本　早盤攻漲停重返千金股

AI伺服器熱！川湖上半年大賺近3個股本　早盤攻漲停重返千金股

台股7日漲逾450點，最高來到20,962.95點，其中，受惠於AI帶動，伺服器滑軌廠川湖（2059）今年上半年獲利暢旺、EPS大賺近3個股本，早盤以1,055元開出，開盤不到10分鐘大漲98元，直攻漲停價1,095元，漲幅9.83%。

2024-08-07 10:15

讀者迴響

熱門新聞

綜所稅網路申報抽獎揭曉　頭獎20萬元獎落竹市

仰德集團感謝各界關心　第4代許家鈞告別式圓滿結束

被錄取才後悔「薪資開太低」　網：算高了

外媒曝NVIDIA新晶片延遲原因　加劇台積電先進封裝產能短缺

首檔「航運ETF」來了　00960大船入港

看好NVIDIA AI伺服器液冷需求　外資點名兩台廠受惠

台股翻臉大震盪　揭國家隊加碼的6檔好股

公職菜鳥「上3天想離職」！科長竟威脅扣薪賠錢

威剛7月營收30.54億元、年增逾3成　記憶體現貨價接近落底

即／美股三大股指走高　輝達、台積電漲超3%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366