全球投資人損失慘重！　國泰投信總座喊話「台股沒有看空理由」

▲國泰投信總經理張雍川（右）及00878基金經理人游日傑看好台股後市。（圖／國泰投信提供）

記者楊絡懸／台北報導

國際股市面臨賣壓潮，全球投資人損失慘重，對此，國泰投信總經理張雍川7日表示，台股過去第三季大多呈現震盪走勢，此次遇到戰爭、政治及經濟衰退疑慮多個雜訊影響，拉回幅度較預期來得深，投資人應趁此時靜下心來，檢視資產配置，以下月降息機會極大來看，資金應會流入債市，尋找避風港。

中東情勢升溫、美國失業率走高、美國財報周表現低於預期，市場壞消息頻傳。張雍川指出，美國多個經濟數據開始呈現衰退情勢，加上國際政局不穩，接下來進入台股財報月，低檔還會有震盪。

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不過危機也將是轉機，他認為，投資人謹守理財紀律，定期定額投入市場，才有逢低進場的優勢，「台股基本面無虞，沒有看空的理由。」

國泰永續高股息（00878）經理人游日傑也指出，儘管台股震盪，但ETF成交量卻持續創高，包括高股息ETF、債券都很搶手，而且是「逢低進場」的資金。他建議，投資人低點布局是對的觀念，但分批布局、而非單筆投入，才能分散風險。

國泰投信ETF研究團隊認為，2023年多檔高股息ETF跑贏大盤，引發今年初的高股息搶購熱潮，但今年上半年以來台股漲多，以市值型ETF表現較為亮麗，即使目前處在台股急跌震盪的環境中，長線來看卻是進場的不錯時機，接下來的投資方向應兼顧「防禦」與「攻擊」。

在股市方面，國泰投信認為，可透過高股息ETF搭配市值成長型ETF，打造攻守兼備的投資組合，並搭配部分債券ETF，作為投組的安全氣囊。

以國泰投信發行的ETF為例，「防禦」部位的高股息ETF可配置國泰永續高股息（00878），有股息作為下檔保護；搭配「科技市值型ETF」國泰台灣5G+（00881），成分股囊括AI、Apple供應鏈，近期雖有較大的拉回，但在長線趨勢不變下，台、美股未來表現仍將重回基本面連動，現在反而是撿便宜的時機。

國泰投信指出，從上游IC設計、中游IC及晶圓製造、檢測設備等，到下游封裝測試、模組跟通路等，擁有全球最完整的半導體產業聚落及分工，是AI商機的主要受惠者，00881成分股中有高達8成以上是AI及Apple關鍵供應鏈，是少數有雙A順風車，價位還在2字頭的科技市值型ETF。

值得注意的是，00878、00881這2檔ETF都是8月準備除息，最後買進日皆為8月15日。

至於美國經濟數據放緩，市場預期下月可能就會開始降息，且債券ETF價格已開始反應，張雍川表示，債券ETF替投資人打包上百檔優質債券，會比購買單一公司債風險更為分散。

他說，選擇債券時，除了要看殖利率，也應留意流動性、違約率和溢價情形，像是國泰投資級公司債（00725B），或是國泰20年美債（00687B），都是目前的熱門標的。