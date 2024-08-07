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台塑四寶7月營收年增1成　台塑、南亞年月雙增

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶今（7）日公告7月營收，四寶7月合併營收為1304.96億元，月增3.1％、年增10.3％；累計今年前7月合併營收為8769.79億元，年增3.1％。其中，台塑及南亞7月營收皆較上月成長，台塑化則看油價下檔有撐。

台塑（1301）7月營收為177.1億元，月增3.9％、年增6.4％，寫下近16個月新高；累計前7月合併營收為1169.27億元，年減0.3％。

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台塑表示，7月營收較6月成長，主要是配合液碱外銷客戶船期安排，部分訂單延至7月交運，加上同業設備故障，成功爭取訂單；8月因多廠配合輕裂廠歲修，產銷量減少，預估營收將略低於7月，不過，中國宣布降息，且印度雨季即將結束，建材及塗料需求增溫，預期9月營收會高於8月；整體而言，看好Q3營收優於Q2。

南亞（1303）7月營收為225.31億元，月增3.3％、年增4.7％，寫近11個月新高；累計前7月合併營收為1475.67億元，年減2.3％。

南亞指出，7月營收成長，主要是聚酯產品因瓶用粒旺季，以及美國南卡廠爭取到取代進口的本地採購訂單；電子材料產品因AI手機陸續推出、數據傳輸需求增加，銷售量價俱增；8月進入電子業傳統旺季，AI帶動終端設備換機潮，網通、伺服器、車載等高速材料市況穩定，看好8月營收優於7月、Q3營收較Q2成長。

台化（1326）7月營收為301.19億元，月減4.1％、年增12.2％；累計前7月合併營收為2104.36億元，年增13.8％。

台化表示，7月營收下滑，主要是量差減少14.8億元，寧波PTA-6仍然在消缺改善，又有麥寮ARO-2排定50天歲修所致；8月PTA-6將於月中復車，不過營業改善有限，預估營收與7月相當，整體而言，6、7月市廠轉淡情況，預計9月才能夠改善。

台塑化（6505）7月營收為602.36億元，月增6.8％、年增12.7％；累計前7月合併營收為4020.49億元，年增1.2％。

台塑化指出，7月營收成長，主要是煉油事業產品總銷售量1511.2萬桶，月增近1成，以及煉油產品每桶平均售價月增2.5美元所致；展望後市，中東地緣政治風險持續提高，加上美國原油庫存水位年減2％，且8月下旬為墨西哥灣颶風高峰期，皆提供油價下檔支撐。

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關鍵字： 台塑營收台化台塑化南亞

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