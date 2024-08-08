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打造永續生態系　勤業眾信：GreenSpace蒐研氣候新興科技

▲▼勤業眾信聯合會計師事務所日前邀請Deloitte全球氣候科技智庫（GreenSpace Tech）負責人 Andrea Culligan來台，與環境部部長彭啓明會面，交流國際間淨零政策、制度及各項數位科技之工具與作法。（圖／公司提供）

▲勤業眾信聯合會計師事務所邀請Deloitte全球氣候科技智庫（GreenSpace Tech）負責人 Andrea Culligan來台，與環境部部長彭啓明會面，交流國際間淨零政策、制度及各項數位科技之工具與作法。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

氣候危機迫在眉睫，勤業眾信聯合會計師事務所日前邀請Deloitte全球氣候科技智庫（GreenSpace Tech）負責人 Andrea Culligan來台，與環境部部長彭啓明會面，交流國際間淨零政策、制度及各項數位科技之工具與作法，同時Deloitte也帶來最新減碳技術－全球氣候科技智庫（GreenSpace Tech）及研究成果，攜手環境部綠色戰略辦公室接續開展更多合作，共同探討淨零發展的趨勢脈動並研擬轉型關鍵策略。

勤業眾信更透過舉辦「永續轉型新思維 淨零藍圖再升級」研討會，鏈結百名企業中高管理階層、永續從業人士、投資人與新創團隊等各界先進，以及勤業眾信三大永續解方工具的顧問團隊，致力打造永續生態系，開創淨零轉型加速新局。

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Deloitte全球氣候科技智庫（GreenSpace Tech）負責人 Andrea Culligan指出，近十年各國因缺乏土地進行掩埋與焚化等工作，並且面臨過往處理廢棄物之技術老舊等問題，也因此欲投入永續的新設公司多半聚焦在廢棄物管理，建議各界先進可持續擴大關注其他面向議題，共同加速實現淨零。

Andrea Culligan進一步表示，當企業尋求氣候科技解決方案時，常常面臨以下挑戰：不了解當前有哪些新技術、對技術的來源和成熟度缺乏清晰認識，以及難以選擇最適合自身的技術，也因此Deloitte開發出氣候科技情報與生態系統平台－全球氣候科技智庫（GreenSpace Tech），提供企業所需的技術資訊和建議，助力企業快速且有效地在減碳之路上做出關鍵決策。

而台灣作為全球供應鏈的重要夥伴，期待透過GreenSpace Tech積極引入、建置並開拓適宜的創新氣候技術解決方案，協助各產業突破減碳瓶頸，同時引導綠色資金發展緊密氣候生態系，推動正向影響力。

勤業眾信永續轉型服務團隊營運長吳佳翰表示，各界在低碳經濟加速轉型的過程中，現正面臨著前所未有的挑戰，也因此我們需要更快速且精準地開發、商業化和擴大新技術，持續探索多種淨零途徑，並且政府、企業、新興產業、創新技術與投融資各領域需積極鏈結彼此，方能打造永續生態系，以應對變化快速的淨零挑戰。

而為協助企業面對複雜且多變的永續挑戰，Deloitte也成立Deloitte Sustainability勤業眾信永續轉型服務團隊，匯聚全球專家顧問，與跨國實務經驗和豐富案例相輔相成，提供整合性的永續轉型服務，在當今世界面臨氣候變遷和永續發展的重大挑戰之際，持續致力攜手各界共好、積極打造通往永續未來的關鍵道路，具體實踐永續轉型。

勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總經理李介文為助企業掌握永續發展脈動，提出五大專業洞察：一、從過往聚焦談減碳，企業處理議題的範圍將升級至氣候、環境與自然，未來需從更全面的角度去應對氣候變遷帶來的挑戰。二、面對持續上升的能源需求及淨零壓力，高碳排能源的轉換、如何提高能源效率，以及如何擴大再生能源，開闢如氫能等能源新引擎，會是值得持續關注的焦點。

三、隨著全球永續法規政策漸趨嚴格，企業除了因應自身需求以符合規範外，也需開始思索如何強化永續資訊品質並有效與投資人溝通對話。四、隨著科技的日新月異，投身於永續的科技、新創公司和產業鏈也迅速崛起，邁向智慧永續的時代，為未來的永續發展奠定堅實基礎。五、面對永續轉型過程中帶來的衝擊，企業需兼顧社會公平正義，具體實踐公正轉型，才能通往真正永續的未來。
 

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關鍵字： 環境部減碳技

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