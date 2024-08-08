全力衝刺iPhone 16！鄭州富士康祭3.4萬元獎金　搶大批臨時工

▲鄭州富士康全面衝刺生產iPhone，發獎金擴大招工。（圖／CFP）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果公司（Apple）即將在一個月後發布iPhone 16系列新手機，消息人士透露，鴻海（2317）旗下鄭州富士康人力需求來到新顛峰，鄭州廠生產線擴大招工，全力進入衝刺階段，獎金發放甚至漲至人民幣7,500元（約新台幣3.4萬元）。

根據《時代財經》報導，每年iPhone系列手機出貨高峰期，就是在8月至12月的這段期間，被形容是「產業旺季」。鄭州富士康因生產線用工需求快速增長，人力仲介也忙著在社群平台刊登徵才資訊，工人時薪最高漲到人民幣25元（約新台幣113元），製造工廠待滿3個月，獎金可領人民幣7,500元（約新台幣3.4萬元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據透露，鄭州廠生產線已全面量產新款iPhone 16系列，自7月中旬開始工作強度變強，且生產線必須趕工，平均每天加班2小時以上。目前新進人員至少有5萬人，但如果後續生產仍缺人力，仍會加碼高額獎金至人民幣8,000元（約新台幣3.6萬元）來彌補缺工。

報導指出，產能高峰期時提供豐厚獎金，將更吸引大批臨時工入職。鄭州富士康職位流動性較大，「淡季」時因加班較少，綜合月收入為人民幣3,000元至5,000元（約新台幣1.4萬元至2.2萬元）；「旺季」的綜合月收入則是人民幣5,000元至7,000元（約新台幣2.2萬元至3.1萬元）。

另一方面，也有消息人士透露，蘋果公司已告知供應商及合作夥伴，今年目標就是要讓新款iPhone的出貨量比上一代成長10%左右。如果參考去年下半年情形，iPhone 15系列出貨量為8,100萬支。

根據蘋果公司2024年第二季財報數據顯示，蘋果大中華區營收147億美元，年減6.5%，是各大分區中，唯一下滑的市場，降幅超過預期。業界人士認為，iPhone 16系列新機主打AI功能，這有機會推動果粉換機。

富士康7月底時宣布加碼投資鄭州，將在鄭州投資興建新事業總部大樓，承載新事業總部功能，投資金額達人民幣10億元（約新台幣45億元）。意味著，鴻海除了生產iPhone之外，新事業也將加快推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業落地，打造全球高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。