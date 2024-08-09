怕攪亂金融市場！　外資：日央再次升息得看「美國經濟」走向

▲日央7月底升息攪亂全球股市。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

日本央行（Bank of Japan）7月底升息攪亂全球股市，摩根資產管理稱日本央行短期內將避免再次升息，進一步收緊政策可能要取決於美國經濟的走向。

根據《彭博》報導，摩根資產管理全球利率主管Seamus Mac Gorain指出，日本央行實際上有再次升息的規劃，但那是一條設定在聯準會（Fed）降息並設法穩定住美國經濟的前題下；「當然，如果美國經濟陷入衰退，日央升息路就堵死了。」

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摩根資產管理押注日本短期和長期國債收益率差將縮小，而在經歷了市場瘋狂波動的一周後，和其他許多機構一樣，正揣摩日本央行的下一步行動。

報導稱，此前接受媒體調查的34位經濟學家中，約65%預計日本政策利率會在年底前再次上調，但交易員們則顯得信心不足：SWAP（外匯交換交易市場）定價顯示到12月升息0.25個百分點的概率約30%，低於一周前的約60%。

Mac Gorain認為，日央進一步收緊貨幣政策可能要到2025年。他在接受採訪時說，日本央行可能會進行一系列升息，但要取決於有一個相當良性的全球背景。

日圓兌美元匯率在周一飆升至141.70，而不到48小時後，日本央行副總裁內田真一言論「不穩定時不會升息」的鴿派表態又讓日元跌回147.90，同期，日本政府債券先是大跌，接著反彈。

