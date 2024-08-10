砸875億元押美債！神祕投資客身分曝光　稱「美國經濟進入衰退」

▲多數投資人正期待美國聯準會（Fed）提早展開降息時程。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國一名「神祕投資客」今年6月時投入27億美元（約新台幣875億元）購買長天期債券ETF，由於金額規模是前所未有的龐大，在ETF市場掀起波瀾，吸引許多投資家在華爾街打聽風向。如今，這名投資客現身了，不但揭曉身分，而且他還透露當時的投資想法，正是預期「美國經濟將走向衰退」而購買債券。

根據彭博報導，這名神祕投資客的名字是舒特（Brent Schutte），他在一家名為「西北互惠財富管理」（Northwestern Mutual Wealth Management）、規模達3,000億美元（約新台幣9.7兆元）的資產管理公司擔任首席投資長。

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6月24日這天，舒特投資團隊以公司名義，在貝萊德管理的「安碩20年期以上美國公債ETF」（TLT）投入了27億美元（約新台幣875億元）資金，創下這檔ETF自2002年發行以來，史上最大規模的資金流入。

舒特表示，由於觀察到美國勞動市場降溫將引發經濟衰退的訊號，因此他計畫在這次投資組合中至少持有1年以上。事實證明他是對的，美債在最近幾周出現上漲，主因是經濟數據衰退及股市動盪而聚焦美債的目光，但這幾天股價也有些回落，這些漲跌波動，都意味著市場把握9月降息的投資機會。

值得注意的是，美國7月非農就業新增人數較6月大幅下滑，失業率攀升至2021年10月以來最高。就業數據疲弱引發經濟衰退疑慮，全球股市一片崩跌，外界也對美國聯準會（Fed）需「提早降息」、甚至是「降息數次」來拯救經濟的預期升高。

▲就業數據疲弱引發經濟衰退疑慮。（圖／路透）

觀察TLT這檔規模580億美元（約新台幣1.9兆元）的ETF，自6月24日以來上漲約1%，但股市相對回溫時，過去幾個交易日又回吐了一些漲幅；而且當勞動市場數據回溫緩解經濟衰退的擔憂，債券ETF皆出現下跌。

「這檔ETF表現符合預期，風險報酬設定對於持有長時間的曝險很有吸引力，也是衡量債券對利率變動敏銳度的指標。」根據舒特的計算，如果在持有公債的一年內升息4碼（100個基點，1個百分點），他將虧損2%；但如果降息4碼，總報酬率將達到12%。

舒特提出一系列支持他觀點的經濟數據，像是儲蓄率、消費流動性，以及最後一條防線是美國失業率的上升，都證明了經濟優勢消失，並正式進入衰退期。就連摩根大通（JPMorgan Chase）也將美國經濟今年陷入衰退的可能性提高到35%，高於7月初預估的25%。

「現實的情況是，經濟可能已經陷入衰退了。」對照市場預期未來3至6個月才會得知美國經濟是否進入衰退期，舒特則認為，「現在的此刻」正是經濟衰退的時間點。

展望後市，舒特預期股市將出現進一步的波動，不論是融資退場，或者是經濟數據疲弱而引發市場恐慌。至於降息預期，他認為，9月降息幅度不太可能超過1碼（0.25個百分點），因為Fed官員們需要確定通膨朝著正確方向發展；但如果勞動市場出現進一步「降溫」，Fed才可能會降息兩碼甚至更多。