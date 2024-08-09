統振上半年獲利年增21.91%　EPS賺1.43元！金融科技續助營運發展

▲統振公布2024年第二季營運成果。（圖／統振提供）

記者楊絡懸／台北報導

移工金流服務商統振（6170）9日公布2024年第二季營運成果，合併營收為6.9億元，年成長35.92%；歸屬於母公司稅後淨利0.47億元，年減26.39%，稅後每股淨利（EPS）0.49元，主要是提列預期信用減損損失，影響獲利表現。

統振累計今年上半年合併營收13.94億元，年增32.29%；歸屬於母公司稅後淨利1.39億元，年增21.91%，稅後每股淨利（EPS）1.43元。上半年毛利率30%、營業利益率3%、淨利率10%，但第二季因合併子公司提列預期信用減損損失，影響獲利成長表現。

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另外，統振同步公告2024年7月合併營收2.32億元，受到颱風停班影響工作日，月減0.27%，但在整體金融科技與通訊、流通事業兩大事業體營運穩健放大下，年成長19.23%；累計今年前7個月合併營收16.27億元，年成長30.23%。

根據勞動部勞動統計查詢網最新數據顯示，2024年6月底產業與社福移工人數達78.58萬人，月增1.18%，其中，以印尼籍為最多，約28.81萬人，占36.66%；其次依序為越南27.26萬人、占34.7%，菲律賓15.39萬人、占19.59%，以及泰國7.1萬人、占9.05%。

統振表示，將持續以外籍移工為長期發展的核心目標市場，同時密切與合作夥伴推進，並深化外籍移工國外多樣性業務內涵，完整布局移工生活生態系商機，朝擴大市占率目標邁進，未來將持續隨著台灣外籍移工人數提升，帶動旗下QuickPay的有效註冊會員數、匯款筆數齊步揚升，助力未來營運與獲利更上層樓。

展望下半年，統振對整體營運成長深具信心。在金融科技與通訊方面，QuickPay多樣性業務內涵布局，隨著業務合作進度陸續開花結果，將有機會為金融科技事業體之今年營運再寫新里程。

另在流通事業方面，統振將採取多樣性行銷策略，及時並準確掌握消費者購物需求，並協助帶動旗下代理之新品Adidas個人洗護用品、以及德之寶保健食品、德韓彩妝品、金頂與東芝電池等品項，搭著線上、線下通路購物季，強化品牌力與銷售力度，堆疊穩健的銷售業績放大。