台積電管理模式難在美複製　外媒曝：美國員工無法接受

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Tom's Hardware報導，台積電目前不斷發現美國亞利桑那州工廠的建設和運作比預期更加困難，台積電的5奈米晶圓廠原定於2024年投產，但遭遇重重挫折，目前預計要到2025年才能投產，最大問題是，台積電一直試圖以台灣方式做事，在美國也是如此，但這樣的方式在美國可能行不通，因為員工可能沒辦法接受。

外媒舉例，如果有緊急情況。台灣的台積電管理階層也以嚴格對待員工而聞名，不過台積電很快就意識到這種做法在美國行不通，導致台積電已經嚴重依賴從台灣引進的員工，目前在鳳凰城的2200名員工中，幾乎有一半是台灣人。

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台積電在亞利桑那州開始製造晶片的決定被視為促進美國先進晶片製造並減少對台灣進口依賴的一種方式。鑑於美國、中國和台灣之間的緊張局勢不斷升級，這一點被認為至關重要。美國商務部長 Gina M. Raimondo 表示，美國 92% 的最先進晶片都是從台灣購買的。

根據《紐約時報》報導，台積電已向該計畫投入650億美元。此外，根據補助法案，台積電還獲得美國政府66億美元的撥款。

台積電計劃擴建該工廠的其餘部分，並計劃創造6000個就業機會。最終，台積電將在其鳳凰城園區擁有三個不同的工廠，並且迫切希望降低台灣移民與當地員工的比例。

亞利桑那工廠員工溝通與關係總監理Richard Liu 表示，希望使該工廠成為一個成功且可持續發展的工廠，而永續意味著台積電不能繼續依賴台灣派人來這裡。