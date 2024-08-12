發掘海運人才　航港局公布今年首批海員新星獲選名單

▲113年通過航海人員測驗小海星—徐傅相榮同學。（圖／航港局）

記者張佩芬／台北報導

為持續發掘海運產業人才、落實社會弱勢關懷，交通部航港局與社會團體、航商、海事校院及政府部門合作推動「海員新星培育計畫」，提供就學至就業一條龍培育，並提供學雜費、住宿費及生活津貼，讓參與學生求學及就業無後顧之憂，今(12)日公告113年度第一批獲選名單，計21名學生獲選。

另航港局將於9月份開放第二梯次的報名申請，預計於今年12月底前公告第二波獲選名單。

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「海員新星培育計畫」自111年推行至今已邁入第三年，航港局特別感謝各大航商、博幼基金會及全台各海事院校的熱情參與，讓計畫可以持續推動下去。在各方的努力之下，已有部分計畫錄取學生陸續通過航海人員測驗，跨越了航海人生的第一個里程碑，如112年獲選的小海星–來自花蓮吉安的徐傅相榮同學。

徐傅相榮分享在高中擇校時，透過親友得知航海方面的職業，最終決定就讀國立臺灣海洋大學商船學系。對未來很有規劃的他，二年級時便報名了海員新星培育計畫，希望透過此次機會在求學過程中奠定未來就業的基礎，也順利地被萬海航運錄取。在校期間，他持續精進自己的各項船員專業知識、英文能力及強健體格，希望未來能長期在航運業任職，並在工作上能學以致用、一展長才。

今年6月，優秀的徐傅相榮更一次通過航海人員測驗所有考科。目前他已與航商確定將於大四下上船實習，他預計利用大四上時間準備船上需要的知識及畢業相關的作業，並藉機完成自己的興趣與目標。

徐傅相榮建議有志進入航運產業的同學，海員需要具備良好的體能、英語能力，船上除了需要保持良好的精神外，需要用到肌力的地方也有許多，他也妥善運用校內的健身設施，在課餘時間養成重訓的習慣；另外英文能力則是可以利用大三大四等課業不繁重時準備多益，徐傅同學表示他也幸運地在第一次考試就達到了金色證書。

未來航港局將繼續與各界攜手合作，深耕海事教育，鼓勵原偏鄉的家庭、青年學子踏入台灣航運產業，一起在世界的舞臺發光發熱。